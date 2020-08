Crédito: Divulgação

O domingo, 9 de agosto, Dia dos Pais, promete ser de pura emoção em uma família são-carlense. Temperado, com carinho, amor e ternura. A prova disso é uma carta elaborada pelos filhos, com a presença importante dos netos e da esposa. Ainda mais quando um infarto coloca em risco a vida do pai...

Assim é que começamos a homenagem feita pelos filhos Alexandre (34 anos), Alex (29), Alan (28), Thamirys (22) e Jean (20); pelos netinhos Lorena (7) anos e Yasmin (5). Além, é claro, da esposa Beth (54 anos). O patriarca Sandro Manoel dos Santos, aposentado, 58 anos, é o ator principal na série de reportagens especiais que o São Carlos Agora faz para comemorar a data. Antes, a carta elaborada pela família, e revelada com exclusividade pelo portal, que a torna pública:

“Querido pai, hoje é o seu dia e agradecemos à Deus por tê-lo como nosso pai.

O senhor que tanto nos protegeu, continua nos ensinando o que é correto, dando conselhos, sendo um exemplo de pai, esposo e avô.

Diante a fase pela qual enfrentamos nestes últimos dias, gostaríamos de lhe dizer que estaremos sempre ao seu lado, seja nos momentos feliz e principalmente nos momentos de dificuldades.

Somos gratos por Deus lhe conceder à bênção em continuar em nosso meio, para assim, partilharmos outros momentos felizes que ainda estarão por vir.

Pai, o senhor é insubstituível e o nosso amor pelo senhor é infinito.

Feliz dia dos pais.

De seus filhos: Alexandre, Alex, Alan, Thamirys e Jean.

Suas netas: Lorena e Yasmim

Sua esposa: Beth.

Como porta-voz, o portal falou com Alexandre José dos Santos, jornalista e primogênito. “Nosso pai representa força. Nos ensina o que é certo através de conselhos. É nosso exemplo, nosso mestre. Ele faz parte do nosso aprendizado como cidadãos”, disse.

SUSTO E MEDO

Três dias internado na UTI da Santa Casa e a real possibilidade de que o pai partisse. “Ele teve um infarto. Foi hospitalizado. Uma fase muito complicada, mas agora ele está bem, com a graça de Deus”.

Alexandre conta que os primeiros meses de 2020 foram tensos. Meu pai é um cara alegre, adora uma cerveja e de pescar. Mas em dado momento ele passou a ter falta de ar. Foi com minha mãe (Beth) para ver a origem do problema de saúde. Na mesma época começou a ser feita uma reforma em casa e ansioso, e querendo ajudar o pedreiro, pegou uma vigota. Repentinamente sentiu uma pontada no peito, caiu e teve que ir para a Santa Casa, onde ficou internado na UTI por três dias. Chegamos a pensar no pior e ficamos apavorados”, lembrou Alexandre.

Mas com muita fé, perseverança e o eficiente trabalho dos profissionais da Santa Casa, o ‘seo’ Sandro Se recuperou. “Foi um grande alívio ver ele estar entre nós, com saúde e feliz. Aprendemos a valoriza-lo ainda mais como pai”, disse.

CHURRASCÃO

Os filhos adiantam: o 9 de agosto será muito especial para os filhos de Sandro. A presença do patriarca promete ser muito comemorada com um churrasco e muito carinho. “Na verdade, o dia dos pais e das mães é todo o dia. Temos que comemorar os 365 dias do ano. Mas este é especial. Para ressaltar a presença desse homem que tanto amo”, afirmou Alexandre, em nome de todos os integrantes da família.

PORÉM, MUITA SEGURANÇA

O churrasco será feito. Mas Alexandre tem ciência que o mundo enfrenta a pandemia da Covid-19. Por isso, toda segurança será tomada. “Será apenas nossa família. Filhos, netos, pai e mãe. Diariamente já tomamos todos os cuidados e vamos mantê-los para que possamos dar esse momento de alegria e tão especial ao meu pai. Ele merece”, disse, salientando que duas pequenas serão as artistas da festa. “A Lorena e a Yasmin (netinhas) são o xodó do vovô. Paparicadas pelo vô coruja”, finalizou Alexandre.

