Pai age rápido e conta com eficiente ajuda de profissionais da saúde do SAMU para a chegada de Liam Emanuel

A homenagem do São Carlos Agora para Lia Emanuel: um mural para eternizar sua chegada ao mundo. Saúde e felicidade - Crédito: Maycon Maximino

São Carlos ganhou um novo habitante na manhã desta sexta-feira, 21, com a chegada do pequeno Liam Emanuel, que nasceu na casa dos papais, na rua Theodureto de Camargo, na Vila Prado. A ação rápida do papai Guilherme Barão, 31 anos foi fundamental para um parto tranquilo da mamãe Ana Caroline, de 25 anos.

Vários profissionais da saúde de empenharam para que Liam chegasse com saúde e mostraram uma aura positiva e prestativa para os papais e para o pequeno são-carlense.

Um final (pra lá) de feliz

O nascimento de Liam Emanuel pode integrar um livro infantil. Aqueles de nossa infância que possui os “mocinhos e as mocinhas” integrando um final feliz.

No primeiro capítulo, com a mamãe Ana, gestante, com dores. Ela e o papai Guilherme vão até a Maternidade Francisca Cintra Silva e após exames, ela é liberada. Em uma análise, não tinha chegado a hora de Liam nascer.

No capítulo 2, os papais retornam para casa, mas as dores na mamãe Ana continuam e quando eles decidem retornar a Maternidade, começa o trabalho de parto e Liam avisa: “estou chegando”.

No terceiro capítulo, o papai, em uma mistura de desespero e ansiedade, sai a procura de ajuda e rapidamente chega a UPA Vila Prado e conta a história e avisa: “meu filho está chegando”.

No quarto capítulo, entram em ação os heróis. As técnicas de enfermagem Sonia Pacagnan e Lucilene, mais o condutor Alessandro, do SAMU, seguem até a moradia do casal e agem rápido. Mas, com carinho, empatia e amor.

No quinto capítulo, a técnica de enfermagem Sônia faz o parte e Liam dá o recado. “Cheguei”. Paralelamente, a técnica de enfermagem Lucilene aciona a USA do SAMU.

No capítulo seis, chega a viatura de apoio com o condutor João, a enfermeira Silmeria e o médico Vinícius Cury, que faz os procedimentos finais e Liam Emanuel, mais a mamãe Ana Caroline e o papai Guilherme seguem para a maternidade.

No capítulo sete, a linda família, mais todos os profissionais de saúde comemoram a chegada do pequeno são-carlense. Lembrando que Liam, mamãe e papai estão bem de saúde e comemoram a melhor sexta-feira de suas vidas.

Resta somente o capítulo oito: o jovem casal e o pequeno são-carlense retornarem para a casa e assim, consolidar um lindo final feliz e o início de uma nova jornada em São Carlos.

Saúde, paz e muitas felicidades. São os votos do São Carlos Agora.

