Padre João, vítima da Covid-19, é homenageado no Fantástico

Crédito: Divulgação

O padre João da Silva, que morreu aos 53 anos, vítima da Covid-19, foi um dos homenageados no Fantástico, da Rede Globo, na noite deste domingo, 9. Ele foi um dos personagens do quatro Inumeráveis, que ressalta as pessoas que faleceram devido ao novo coronavírus.

Atores e atrizes contam um pouco da história de vida de cada homenageado. Padre João, natural de Oswaldo Cruz, viveu por 20 anos em São Carlos, no Jardim Tangará, antes de se tornar pároco (ordenado em 1999).

Desde então foi padre por aproximadamente 20 anos na Arquidiocese de Brasília/DF e nos últimos quatro anos estava a frente como Capelão em um Mosteiro na cidade de Campos do Jordão/SP.

