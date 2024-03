Padre Éverson do Prado completa 15 anos de Ministério Sacerdotal

Padre Éverson é natural da cidade de Bariri SP. Seus pais são Valdemar Francisco do Prado (74 anos) e Maria José Andrade do Prado (60 anos). Ele é o primogênito entre mais 4 irmãos a saber: Willian Gustavo; Jenifer Cristina, Jéferson Cléo e Andrews James. Tem 5 sobrinhos Yasmin, Erick, Emanuela, Miguel e Merriel este último de apenas 7 meses.

A primeira paróquia do Padre Éverson foi na cidade de Nova Europa na Paróquia Sagrado Coração de Jesus onde lá exerceu sua missão entre 02 de abril de 2009 a 17 de janeiro de 2016. Em São Carlos assumiu sua segunda paróquia que é a Paróquia São Miguel Arcanjo que fica na região do Tangará. Tomou posse de sua segunda paróquia em uma segunda feira festa da Conversão de São Paulo em 25 de janeiro de 2016. Portanto já está a 8 ano conduzindo essa porção do povo de Deus.

Com o lema "O bom Pastor que dá a sua vida pelas ovelhas " (Jo 11,10) Padre Éverson celebra sues 15 anos de vida sacerdotal. Para comemorar haverá solene santa missa as 19h30 nesta quarta-feira 13 de março na Igreja matriz São Miguel Arcanjo. Todos estão convidados para participar desta solene liturgia de ação de graças que será presidida pelo aniversariante. Será transmitida ao vivo pelas redes sociais da paróquia São Miguel, através dos canais Youtube e Facebook.

Dia 13 de março é a data de aniversário de ordenação sacerdotal do Padre Éverson Cristiano Andrade do Prado. Neste ano santo de 2024 ele completa 15 anos de padre. Sua ordenação presbiteral ocorreu em sua terra natal na Cidade de Bariri SP há exatos 15 anos atrás na Paróquia Nossa Senhora das Dores através das mãos de Dom Paulo Sérgio Machado, atualmente bispo auxiliar da diocese de São Carlos.