Padeiro são-carlense é premiado pela quinta vez como um dos melhores do Brasil

O consultor técnico em panificação Willian Arruda Leite, de 40 anos, foi consagrado mais uma vez como um dos Melhores Padeiros do Brasil, recebendo o prestigiado prêmio pela quinta vez consecutiva pela Revista Panificação Brasileira. A cerimônia de premiação aconteceu na última terça-feira (28), em São Paulo, reconhecendo o trabalho de Willian ao longo de 2025 por sua criatividade, qualidade, organização e excelência técnica.

A seleção foi criteriosa e envolveu mil profissionais de todo o país, dos quais apenas dez chegaram à etapa final. Willian se destacou não apenas pela habilidade e domínio técnico, mas também pela originalidade na criação de receitas que unem sabor e inovação.

Entre suas produções mais elogiadas estão os pães de fermentação natural, com combinações que encantaram o paladar dos jurados: calabresa com cebola, cúrcuma com gergelim preto, jenipapo e cerveja preta com provolone.

Além disso, o são-carlense também foi premiado pelo segundo ano consecutivo como um dos melhores confeiteiros do Brasil, consolidando sua trajetória de sucesso no cenário nacional da panificação e confeitaria.

Nos anos anteriores, Willian já havia conquistado destaque com criações como o pão rústico de chocolate com laranja, pão rústico de nozes, pão rústico de tomate seco e o couronne bordelaise de ervas finas — receitas que lhe renderam reconhecimento por sua versatilidade e refinamento no preparo.“É uma grande honra representar São Carlos entre os melhores do país. Cada receita é fruto de estudo, dedicação e amor pelo que faço”, destacou Willian.

Leia Também