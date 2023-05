Pacientes reclamam de demora no atendimento na UPA do Santa Felícia

Crédito: Whatsapp SCA - 99963-6036

Pacientes entraram em contato com o SCA nesta segunda-feira (8) para reclamar da demora no atendimento na UPA do Santa Felicía.

Um leitor disse que está aguardando atendimento desde as 10h. Disse que tem gente deitada no chão aguardando ser atendida.

Outro leitor disse que nem copo para beber há na unidade. "O lugar não tem nem copo pra beber água. Tem gente lá desde as 9h30 sem atendimento. Eu vim pra casa e vou chamar uma ambulância, pois estou desde as 10h com dor no peito".

O São Carlos Agora entrou em contato com a Prefeitura Municipal através da assessoria de imprensa e aguarda posicionamento sobre o assunto. Assim que que tivermos a resposta, a matéria será atualizada.

