Pacientes reclamam de demora no atendimento na UPA do Santa Felícia e Vila Prado

Pacientes entraram em contato com o SCA nesta terça-feira (13) para novamente reclamar da demora no atendimento na UPA do Santa Felicía e da Vila Prado.

Uma leitora disse que chegou no Santa Felícia as 11he foi atendido somente por volta as 17h. Disse ainda ter pessoas aguardando ser atendido desde as 10h. "Tem criança que está deitada na cadeira, está com muita dor", em desabafou a denunciante.

Outro leitor disse que na tarde de ontem (12) chegou as 16h30na UPA Vila Prado e foi atendida somente as 22h.

