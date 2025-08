Paciente internado há mais de 10 dias na Santa Casa recebe festa surpresa e celebra a vida

Acompanhado do filho, Silvano recebeu a homenagem dos profissionais do Serviço de Nutrição e Dietética (SND), Hotelaria e Enfermagem. “É uma ótima forma de celebrar a vida, pois eu poderia nem estar aqui para comemorar”, disse o paciente, visivelmente emocionado.

Para Camila Arioli, coordenadora de Enfermagem do bloco onde o paciente está internado, valorizar os pequenos gestos é fundamental para o bem-estar dos pacientes. “A equipe faz questão de proporcionar momentos como esse. Não se trata apenas de um cuidado assistencial, mas de um olhar mais sensível para quem está em um momento de vulnerabilidade”, destacou.

A coordenadora do Centro Integrado de Humanização (CIH), Juliana Tedesco, reforça que considerar a data de nascimento é uma das formas de cuidar da saúde emocional dos pacientes e pode influenciar positivamente na recuperação. Por isso, verificamos no início do dia se há aniversariantes para preparar uma mensagem especial, como forma de promover acolhimento e conforto em uma data significativa.

Essas ações simples, promovidas pelas equipes da Santa Casa, vão além da assistência técnica. Elas ajudam a fortalecer o vínculo com os pacientes e a criar experiências mais leves durante a internação, como explica o provedor Antonio Valério Morillas Junior: “Cuidar não se resume ao tratamento médico. Cada gesto, por mais simples que seja, deve ser valorizado e incentivado internamente entre os colaboradores, porque é essa atenção que fortalece a esperança e a recuperação dos nossos pacientes.”

Silvano segue em recuperação, recebendo cuidados contínuos com dedicação e atenção das equipes dos diversos setores. A Santa Casa reafirma, assim, seu compromisso diário com um atendimento acolhedor e humanizado, que valoriza a vida em todas as suas fases e circunstâncias.

As equipes da Santa Casa de São Carlos realizaram, nesta quarta-feira (6), uma festa surpresa para Silvano Aparecido, que completou 59 anos enquanto estava internado na instituição em recuperação de um acidente de trânsito.