Paciente internado há longo período recebe visita de animal de estimação na Santa Casa

A Santa Casa de São Carlos proporcionou um momento especial de acolhimento e humanização a um paciente de 64 anos, internado há longo período na instituição. Atendendo a um pedido da família, o paciente recebeu a visita de seu cachorrinho de estimação, em um encontro marcado por emoção, afeto e impacto positivo em seu bem-estar emocional.

A ação foi realizada em conformidade com todas as diretrizes estabelecidas pelo hospital para a entrada de animais em áreas assistenciais. O animal estava devidamente vacinado, havia tomado banho no mesmo dia, foi trazido no colo pelos familiares e permaneceu com o paciente por aproximadamente 10 minutos. Todo o processo foi acompanhado pela equipe multiprofissional, garantindo segurança, organização e cuidado tanto ao paciente quanto ao ambiente hospitalar.

Para a coordenadora de Enfermagem do Serviço de Nefrologia, Stefani dos Santos, ações como essa são fundamentais para a segurança e a efetividade da terapia do paciente. “Além de seguirem critérios rigorosos, essas iniciativas demonstram empatia, humanização e acolhimento, não apenas ao paciente, mas também à família, sendo parte essencial da qualidade assistencial que buscamos em nosso serviço”, afirma.

A psicóloga Carina Baltieri, que acompanhou a ação, destaca que momentos como esse têm impacto significativo durante o período de internação. “O vínculo afetivo com o animal de estimação representa segurança, conforto emocional e sensação de pertencimento. Para pacientes internados por longos períodos, esse tipo de vivência contribui para a redução da ansiedade, melhora do humor e fortalecimento emocional, refletindo positivamente na adesão ao tratamento”, ressalta.

O provedor da Santa Casa de São Carlos, Antonio Valerio Morillas Junior, reforça que iniciativas desse tipo evidenciam o compromisso da instituição com o cuidado humanizado. “A Santa Casa tem como princípio o cuidado integral ao paciente. Quando seguimos protocolos e diretrizes com responsabilidade, conseguimos promover momentos que fazem diferença na experiência da internação, respeitando a segurança e, ao mesmo tempo, valorizando o lado humano do cuidado”, afirma.

O que diz a Lei

A iniciativa também está em conformidade com a Lei nº 23.837, publicada no Diário Oficial do Município no dia 2 de dezembro de 2025, que autoriza a visita de animais de estimação a pacientes internados em unidades de saúde públicas e privadas de São Carlos.

A legislação reconhece os benefícios emocionais e psicológicos do contato com animais durante o período de internação e estabelece critérios para garantir segurança e higiene, como autorização da equipe responsável, apresentação da carteira de vacinação e atestado veterinário, além da restrição de acesso a áreas como UTIs, centros cirúrgicos e setores de isolamento.

