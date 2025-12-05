Paciente com leucemia espera há cinco dias por vaga via CROSS para a Santa Casa

Antônio Luna da Silva de 41 anos, morador do Cidade Aracy II, está internado no UPA do bairro há cinco dias aguardando vaga para atendimento na Santa Casa. Segundo a família, o paciente, apresenta leucemia crônica aguda e quadro de inflamações nos órgãos, necessitando de exames urgentes que não são realizados na unidade de pronto atendimento.

De acordo com os familiares, a transferência já deveria ter sido realizada conforme protocolo médico, porém, até esta sexta-feira (5), nenhuma vaga foi disponibilizada.

“O quadro dele está se agravando. Ele está internado desde segunda-feira (01) e precisa fazer exames com urgência”, desabafa a família, preocupada com a condição do paciente.

Antônio segue recebendo medicação no UPA do Cidade Aracy, mas os parentes afirmam que o atendimento necessário para diagnóstico preciso e tratamento só deve ocorrer após a transferência para a Santa Casa.

