(16) 99963-6036
sexta, 05 de dezembro de 2025
Cidade

Paciente com leucemia espera há cinco dias por vaga via CROSS para a Santa Casa

05 Dez 2025 - 14h51Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Paciente com leucemia espera há cinco dias por vaga via CROSS para a Santa Casa -

Antônio Luna da Silva de 41 anos, morador do Cidade Aracy II, está internado no UPA do bairro há cinco dias aguardando vaga para atendimento na Santa Casa. Segundo a família, o paciente, apresenta leucemia crônica aguda e quadro de inflamações nos órgãos, necessitando de exames urgentes que não são realizados na unidade de pronto atendimento.

De acordo com os familiares, a transferência já deveria ter sido realizada conforme protocolo médico, porém, até esta sexta-feira (5), nenhuma vaga foi disponibilizada.

“O quadro dele está se agravando. Ele está internado desde segunda-feira (01) e precisa fazer exames com urgência”, desabafa a família, preocupada com a condição do paciente.

Antônio segue recebendo medicação no UPA do Cidade Aracy, mas os parentes afirmam que o atendimento necessário para diagnóstico preciso e tratamento só deve ocorrer após a transferência para a Santa Casa.

Leia Também

Moradores denunciam aparecimento de escorpiões no Antenor Garcia
Cidade15h06 - 05 Dez 2025

Moradores denunciam aparecimento de escorpiões no Antenor Garcia

MP instaura inquérito para apurar poluição em lagoa na antiga área de mineração em São Carlos
Cidade14h13 - 05 Dez 2025

MP instaura inquérito para apurar poluição em lagoa na antiga área de mineração em São Carlos

Após matéria do São Carlos Agora, Dona Clarice recebe cama hospitalar
Solidariedade13h17 - 05 Dez 2025

Após matéria do São Carlos Agora, Dona Clarice recebe cama hospitalar

Família do Aracy II busca cama hospitalar para idosa com metástase
Cidade11h47 - 05 Dez 2025

Família do Aracy II busca cama hospitalar para idosa com metástase

Assentamento Capão das Antas será oficializado com presença do Ministro Paulo Teixeira
Cidade11h25 - 05 Dez 2025

Assentamento Capão das Antas será oficializado com presença do Ministro Paulo Teixeira

Últimas Notícias