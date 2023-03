Paciente com diabetes reclama de falta de tiras para medir glicose em posto de saúde

SIGA O SCA NO

Aparelho medir glicose - Crédito: Agência Brasil

Pacientes com problemas de saúde continuam a manifestar a insatisfação em São Carlos. A mais recente é Rosemeire Real Garbuio. Com diabetes, ela disse em uma postagem nas redes sociais, que falta medicamentos no posto de saúde onde busca insulina e fitas para medir a intensidade da doença em seu corpo.“A saúde de São Carlos passou da UTI e tá morta infelizmente”, postou.

Rosemeire disse que usa fitas para diabetes quatro vezes ao dia, fora insulina (duas vezes). “Eu não posso ficar sem medir”, afirmou.

Segundo ela, seu marido foi ao posto há três dias e os atendentes dizem que “vai chegar amanhã. Assim vai hoje de novo e garantem que vai chegar amanhã. Nós que temos diabetes não podemos esperar. Tenho que medir antes da insulina. Isso nunca tinha acontecido”, emendou.

A paciente disse que se amanhã (hoje) não tiver o medicamento no posto de saúde terá que comprar (No total são 25 fitas e o preço é aproximadamente R$ 50). Essa quantia, de acordo com ela, dá para seis dias.

Na postagem ela indagou: “Fica a pergunta: e quem não tem esse dinheiro? E fora os remédios. Dá dó das pessoas de idade indo buscar remédios, consultas e não tem. Eu mesma espero um ultrassom do joelho e radiografia. O meu pedido está na fila de espera desde novembro (de 2022). Rosimeire comentou ainda que lamenta por aqueles que tem que esperar o chamado. “No meu caso vou pagar e dia 4 estarei fazendo”, informou. “Espero que alguém da Prefeitura olha um pouco para saúde. A doença não espera e nós precisamos dos remédios”, finalizou o post.

NOTA DA PREFEITURA MUNICIPAL

A assessoria da prefeitura informou que o medicamento já foi comprado, porém os laboratórios estão com problema para entregar por falta de matéria prima. A empresa enviou comunicado se comprometendo entregar até o próximo dia 31. Os outros tipos de insulina o estoque está em dia.

