Ouvidoria Itinerante da ARES-PCJ ouve moradores de São Carlos sobre serviços de saneamento

São Carlos recebeu nesta quarta-feira (29) a Ouvidoria Itinerante da ARES-PCJ – Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. A ação, realizada em parceria com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), aconteceu na unidade de atendimento presencial do Centro, na Rua Sete de Setembro, 2152.

O objetivo da iniciativa foi aproximar a agência reguladora dos usuários dos serviços de saneamento. Durante o atendimento, moradores puderam registrar reclamações, sugestões e elogios, além de esclarecer dúvidas sobre o papel da ARES-PCJ na regulação e fiscalização dos serviços de água e esgoto nos 84 municípios consorciados.

A ação também distribuiu materiais educativos sobre o uso consciente da água e os direitos e deveres dos consumidores.

O presidente do SAAE, Derike Contri, destacou a importância da visita.“É um privilégio e uma satisfação enormes sermos contemplados com esta visita da ouvidoria itinerante da ARES-PCJ. A agência é o órgão mais indicado para ouvir da própria população a visão sobre os serviços prestados. É, de certa forma, uma pesquisa da qual participamos com orgulho e prazer”, afirmou.

De acordo com a ARES-PCJ, o atendimento itinerante é uma ferramenta essencial para fortalecer o diálogo com os cidadãos e aprimorar a qualidade dos serviços prestados em todo o estado.

