Ouvidoria da Santa Casa lança ferramenta de pesquisa de satisfação

Pensando em melhorar os serviços de atendimento, a Ouvidoria da Santa Casa de São Carlos criou mais um canal de comunicação com a população. A partir de agora, os pacientes e acompanhantes terão acesso à nova ferramenta de Pesquisa de Satisfação direto no site do hospital. Por meio dessa ferramenta, é possível avaliar os serviços prestados pela Santa Casa.

O trabalho da Ouvidoria é conhecer melhor a opinião da população em relação à Instituição e buscar, junto à Diretoria, aprimorar ainda mais a qualidade do atendimento, com base nas informações manifestadas.

Para participar, é bem fácil. Basta entrar no site da Santa Casa e procurar por Pesquisa de Satisfação do Usuário. Então, é só preencher um formulário com algumas perguntas, nome e contato. É importante ressaltar que somente o setor da Ouvidoria tem acesso ao formulário.

A Supervisora da Ouvidoria, Cleonice Faria, explica que, até então, a Pesquisa de Satisfação era feita por meio de papel, pessoalmente em conversa com o paciente, acompanhante ou familiar e também por telefone. Devido à pandemia da COVID-19, foi preciso mudar a maneira de obter esses dados sem ter contato com paciente, e isso fez com que o número de participantes diminuísse.

“Não conseguimos mais ir até os quartos para preencher esse formulário, mas eles continuam à disposição para quem prefere responder usando os formulários de papel. Com a nova ferramenta no site, as pessoas vão conseguir participar da Pesquisa de Satisfação com facilidade. Para nós, essa pesquisa é muito importante para que tenhamos uma avaliação dos nossos serviços, além de conseguirmos obter o indicador de satisfação para que com isso possamos tomar futuras decisões”, ressalta Cleonice.

Além disso, o trabalho da Ouvidoria busca dar suporte às famílias de pacientes, atendendo às diversas manifestações como elogios, sugestões ou reclamações. Ao receber uma dessas demandas, o setor encaminha ao gestor da área em questão.

As informações das pesquisas são compartilhadas, mensalmente, com o Centro Integrado de Humanização, e a equipe discute ações para melhorias dos serviços. Todo esse processo contribui para a redução de queixas e possibilita a implantação de novas práticas.

