Outubro Rosa mobiliza a cidade com caminhada solidária e baile beneficente

Com o objetivo de reforçar a conscientização sobre o câncer de mama e estimular hábitos saudáveis, São Carlos realiza ao longo do mês uma série de atividades alusivas ao Outubro Rosa. A principal delas acontece neste domingo, 19 de outubro, com a tradicional Caminhada Outubro Rosa, que promete reunir centenas de participantes na Praça do Kartódromo.

A concentração começa às 7h30, com um animado aquecimento conduzido pelo Studio Aline Solci. A largada está marcada para 8h30, com percurso de 1,6 km passando pela Avenida Liberdade, Rua Aldino Del Nero e Avenida Francisco Pereira Lopes, retornando ao ponto de partida. Aberta ao público, a caminhada tem como foco a união entre saúde, cidadania e solidariedade.

Além do trajeto, o evento contará com diversas atrações para toda a família. A Carreta Furacão promete animar os presentes, enquanto a Cia Ultragaz distribuirá cocadas gratuitamente. Haverá também brinquedos infantis e uma série de serviços e atividades gratuitas oferecidos por instituições parceiras.

Durante o evento, a UNICEP realizará aferição de pressão arterial, orientações jurídicas e atividades lúdicas; a Secretaria da Pessoa com Deficiência e Paradesporto divulgará seus serviços; a Secretaria de Saúde oferecerá testes rápidos, orientações sobre arboviroses, massagens e auriculoterapia; o Instituto Florescer disponibilizará massagens esportivas e relaxantes; o SAAE garantirá pontos de hidratação ao longo do percurso; e o Projeto Amigos Contra o Câncer (PACC) fará ações de conscientização sobre o câncer infantil.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Herica Ricci Donato, destacou a importância da mobilização:“O Outubro Rosa é um chamado à prevenção, ao cuidado com o corpo e à solidariedade. A caminhada é um momento de união da nossa comunidade em prol da saúde da mulher, e cada passo dado neste domingo será um gesto de amor e conscientização.”

Para participar, é necessário doar um kit de higiene pessoal, que deve ser entregue previamente nos pontos de troca:

Fundo Social de Solidariedade – Rua Francisco Maricondi, 375 (Vila Marina);

Secretaria da Pessoa com Deficiência e Paradesportos – Avenida São Carlos, 1.800 (Centro);

Secretaria de Esporte e Cultura – Rua 9 de Julho, 1.420 (Centro).

Encerrando a programação, no dia 25 de outubro, às 19h, será realizado o Baile Outubro Rosa no Clube Ítalo Brasileiro. A entrada será solidária, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, e a animação da noite ficará por conta da banda Doce Veneno.

