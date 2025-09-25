Outubro Rosa 2025 em São Carlos terá caminhada, palestras e baile solidário

A Prefeitura de São Carlos, em parceria com a Secretaria de Saúde, instituições e o Fundo Social de Solidariedade, preparou uma programação especial para o Outubro Rosa 2025, mês dedicado à conscientização e prevenção do câncer de mama. As ações contam com apoio da vereadora Cidinha do Oncológico, que destinou emenda parlamentar para viabilizar o evento.

Abertura oficial

A cerimônia de abertura acontece na quarta-feira, 1º de outubro, às 14h, no Auditório do Paço Municipal, com apresentação do Projeto Guri e do Coral Madrigal. Na sequência, os médicos Dr. João Gilberto Bortolloti e Dr. Flávio Guimarães ministrarão palestras sobre prevenção e os avanços da oncologia no tratamento do câncer de mama.

Atividades ao longo do mês

Durante outubro, as Unidades de Saúde da Família (USFs) e Unidades Básicas de Saúde (UBSs) receberão palestras e rodas de conversa, reforçando a importância do diagnóstico precoce e do autocuidado.

Caminhada Outubro Rosa

O ponto alto da programação será a tradicional Caminhada Outubro Rosa, marcada para domingo, 19 de outubro, no Kartódromo Municipal. As atividades começam às 7h30, com aquecimento promovido pelo Studio Aline Solci. A largada está prevista para 8h30, em percurso de 1,6 km pela Avenida Liberdade, Rua Aldino Del Nero e Avenida Francisco Pereira Lopes.

Os participantes poderão retirar camisetas oficiais mediante a doação de um kit de higiene pessoal, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade.

Além da caminhada, o evento contará com a animação da Carreta Furacão, distribuição de cocadas pela Cia Ultragaz, brinquedos para crianças e serviços de saúde e cidadania. A UNICEP oferecerá aferição de pressão arterial, orientações jurídicas e atividades lúdicas. A Secretaria da Pessoa com Deficiência e Paradesporto divulgará seus serviços, enquanto a Secretaria de Saúde realizará testes rápidos, orientações sobre arboviroses, massagens e auriculoterapia. O Instituto Florescer participará com massagens esportivas e relaxantes. O SAAE disponibilizará pontos de hidratação e o PACC (Projeto Amigos Contra o Câncer) fará ações de conscientização sobre o câncer infantil.

Encerramento com baile solidário

Encerrando a programação, no dia 25 de outubro, às 19h, o Clube Ítalo Brasileiro recebe o Baile Outubro Rosa, com animação da banda Doce Veneno. A entrada será solidária, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade.

Mobilização pela saúde

A Prefeitura reforça que a mobilização do Outubro Rosa 2025 tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância do autocuidado, da prevenção e do diagnóstico precoce, fortalecendo a rede de apoio em saúde no município.

