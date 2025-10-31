Outubro é marcado por celebração e conscientização no Centro de Convivência do Idoso Vera L. Pilla

Crédito: Divulgação

O mês de outubro foi especialmente significativo para os frequentadores do Centro de Convivência do Idoso (CRI) Vera Lúcia Pilla, em São Carlos. Com uma programação intensa e diversificada, o espaço celebrou o Mês do Idoso e o Outubro Rosa, promovendo atividades voltadas ao bem-estar, à saúde e à valorização da pessoa idosa.

As comemorações tiveram início no dia 1º de outubro, com um café da manhã especial em homenagem ao Dia Internacional do Idoso. Ao longo do mês, os participantes estiveram envolvidos em ações que uniram informação, afeto e integração. Entre os destaques, esteve a participação na festa do Outubro Rosa, realizada no Centro de Convivência Maria Stella Fagá, e uma palestra conduzida por médicos da Unidade Básica de Saúde da Vila Isabel, que abordaram a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

“Foi um momento de escuta e acolhimento. Os profissionais da saúde não apenas compartilharam conhecimento, mas também responderam às dúvidas dos nossos idosos com atenção e respeito”, afirmou Nilva Rodrigues, coordenadora do Centro de Referência do Idoso Vera Lúcia Pilla.

Outro ponto alto da programação foi o encontro intergeracional com crianças da creche da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Juntos, idosos e pequenos realizaram o plantio de ervas medicinais, em uma atividade que estimulou a troca de saberes e o convívio entre gerações. “Ver nossos idosos ensinando e aprendendo com as crianças foi emocionante. Essa conexão reforça o papel social do Centro como espaço de convivência e construção coletiva”, destacou Nilva.

A programação também incluiu o animado Baile do Outubro Rosa, que contou com apresentação de dança dos idosos na abertura do evento. Já nos últimos dias do mês, o Centro recebeu estagiários do curso de Gerontologia da UFSCar, que realizaram registros fotográficos e em vídeo das atividades, contribuindo para a documentação e valorização da memória institucional.

Encerrando o mês, no dia 30 de outubro, foi realizada uma palestra sobre segurança e prevenção de golpes, com a presença da Polícia Militar. A conversa abordou cuidados com o uso de celulares e situações cotidianas que podem representar riscos, especialmente para a população idosa.

“A informação é uma ferramenta poderosa de proteção. Promover esse tipo de diálogo é fundamental para garantir autonomia e segurança aos nossos idosos”, afirmou Gisele Santucci, secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania.

A iniciativa contou com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, além de diversos parceiros e profissionais envolvidos. Para os organizadores, o mês de outubro reafirmou o compromisso do Centro de Convivência do Idoso Vera Lúcia Pilla com o cuidado, a valorização e o respeito àqueles que tanto contribuem para a história da cidade.

