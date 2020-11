Otimista com as vendas, Acisc sorteará apartamento em campanha que começa na segunda-feira

Comércio de São Carlos está otimista com as vendas de dezembro, diz presidente da Acisc - Crédito: São Carlos Agora

Acisc lançou, nesta manhã, a sua tradicional Campanha de Natal

A Associação Comercial e Industrial de São Carlos (Acisc) lançou, na manhã desta sexta-feira (13), a sua tradicional Campanha de Natal. Neste ano, a novidade é o sorteio de um apartamento com carro na garagem, uma parceria da entidade que representa o comércio de São Carlos, com a Construtora ADN. São R$ 270 mil em prêmios. Sete patinetes elétricos compõem a premiação, com a previsão de sorteio para o dia 28 de dezembro.

Denominada “Natal Premiado Acisc”, a campanha tem o mecanismo semelhante das promoções passadas. O consumidor deve efetuar uma compra de R$ 50, no mínimo, em uma das lojas participantes da promoção, baixar o Aplicativo Acisc no seu celular, se cadastrar e fazer a leitura do cupom fiscal, via QR Code, para concorrer aos prêmios.

As lojas participantes serão identificadas com cartazes e também estarão no site e no aplicativo da Acisc.

Manoel Messias Rodrigues Júnior, o Bebeto, gerente comercial da Construtora ADN, revela que o apartamento a ser sorteado fica na rua Gregório Aversa, atrás da Avenida Getúlio Vargas, com fácil acesso à rodovia Washington Luís e às marginais que ligam ao centro de São Carlos. “O apartamento será entregue em 2020. São dois dormitórios com varanda e piscina aos moradores. É um empreendimento completo”, descreveu. O ganhador do apartamento, de quebra, terá um Renault Qwid zero quilômetro na garagem.

Patinetes

A empresa são-carlense Muuv também participa, neste ano, da campanha de Natal da Acisc, com o sorteio de sete patinetes elétricos, segundo Maurício Petinelli, o gerente comercial de São Carlos. “Temos orgulho de nascermos em São Carlos e oferecermos aos consumidores um modelo de veículo bacana, que respeita o meio ambiente e atender às necessidades de qualquer usuário”, comentou.

Na opinião dele, a mobilidade urbana com o uso de veículos elétricos é uma tendência mundial.

Superação

Para José Fernando Domingues, o Zelão, que preside a Acisc, 2020 foi um ano de superação para o comércio de São Carlos. Em janeiro, parcela dos empresários sofreram perdas com as enchentes. Em março, a pandemia atingiu esse segmento da economia. Mesmo assim, ele mantém uma visão otimista do Natal. “A campanha começa na segunda-feira, dia 16, e prossegue até o dia 26 de dezembro. No dia 28, na ADN, faremos o sorteio, com a presença da são-carlense Adriana Colin”, explicou.

Sobre as vendas, Zelão acredita em bons percentuais para dezembro. “O comércio está numa crescente de 7% a 8% nas vendas. Em outubro, atingimos 11%. É um indicativo para dobrarmos esse percentual para dezembro”, projetou.

