segunda, 08 de dezembro de 2025
Cidade

Orlando Silva anuncia emenda de R$ 1 milhão para reforma do Teatro Municipal

08 Dez 2025 - 16h46Por Da redação
Orlando Silva anuncia emenda de R$ 1 milhão para reforma do Teatro Municipal - Crédito: Divulgação Crédito: Divulgação

 

O deputado federal Orlando Silva (PCdoB) anunciou, na manhã desta segunda-feira, 8 de dezembro, uma emenda ao Orçamento da União no valor de R$ 1 milhão. “A arte é a alma de um povo. O Teatro Municipal de São Carlos tem toda uma história. Estou feliz por poder oferecer esta contribuição e retribuir o apoio que sempre tive em São Carlos em forma de votos”, destacou.

A solenidade foi realizada no saguão do teatro e contou com a presença do prefeito Netto Donato (PP), do vice-prefeito Roselei Françoso (MDB), do secretário municipal de Cultura e Turismo, Leandro Severo, também filiado ao PCdoB, e dos vereadores Larissa Camargo (PCdoB), Dé Alvim (Solidariedade), Julio César (PL), Djalma Nery (PSOL), Gustavo Pozzi (PP) e Thiago de Jesus (MDB). Também estiveram presentes várias lideranças ligadas à cultura e às artes.

Netto agradeceu ao deputado Orlando Silva, que, segundo ele, é um grande parceiro de São Carlos. O prefeito afirmou que, em outras emendas, o parlamentar já destinou R$ 200 mil para investimentos no esporte do município. “Nossa cidade é o maior centro de tecnologia e conhecimento do Brasil e tem sido uma das melhores cidades para se viver nos últimos anos. Nosso objetivo é fazer uma cidade ainda melhor para todos”, disse.

O secretário Severo enalteceu a profusão de eventos em São Carlos. “Neste domingo tivemos sertanejo no Parque do Bicão, música eletrônica na Estação Ferroviária e o Chorando Sem Parar na Praça XV. Nosso teatro agora abre aos domingos e feriados, e a cidade precisa muito deste espaço cultural”, comentou.

