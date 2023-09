Organizadores do 3º São Carlos Racing expõem carros preparados na Praça Coronel Salles

Crédito: Colaborador SCA

A Associação Automobilística de São Carlos (AASC), responsável por promover a 3ª edição do São Carlos Racing, que acontece no próximo final de semana, no Distrito Industrial Miguel Abdelnur, está expondo na manhã deste sábado (9), na Praça Coronel Salles, alguns carros preparados que irão participar do evento.

Além da exposição dos veículos, está rolando panfletagem de divulgação do campeonato.

Leia Também