Organizadores da "Carreata do Trabalho" são condenados pela Justiça

Crédito: Arquivo/SCA

A Vara da Fazenda Pública de São Carlos, após ação pública impetrada pelo Ministério Público (MP) de São Carlos condenou os três organizadores da "Carreata do Trabalho". Débora Ferreira de Mendes, Leonardo Aparecido Ribeiro e Thayna Rodrigues Andrade Franco de Oliveira não poderão mais realizar manifestações ou qualquer outro comportamento indevido que implique em aglomeração de pessoas enquanto estiverem em contrariedade às recomendações técnicas, aos decretos e às diretrizes emanadas pelo órgãos da saúde e pelo Governo Estadual (Plano São Paulo) e Municipal (Decreto 222/2020) ou em infrações de normas de trânsito, sob pena do pagamento de multa no valor de R$ 5 mil, para cada um, independentemente da responsabilização criminal.

A carreata aconteceu no dia 19 de abril e reuniu mais de 300 veículos que percorreram várias ruas de São Carlos pedindo a reabertura do comércio em meio a pandemia.

Na sentença consta que as autoridades municipais, ao tomarem conhecimento da organização de manifestações que impliquem em aglomeração de pessoas - conforme normativa vigente dos decretos vigentes- devem por meio dos servidores que exerçam poder de fiscalização proibir e debelar imediatamente a atividade, podendo solicitar auxílio da Policia Militar. Os organizadores devem ser identificados e autuados administrativamente e encaminhados até a delegacia de polícia.

Além disso, a justiça determinou ao município de São Carlos que acentue, por meio de campanha publicitária a transmissão de informações para a população, notadamente visando a conscientização sobre as medidas já impostas a respeito do coronavírus, bem como em relação aos efeitos desejáveis já obtidos, propalando inclusive o risco causado em caso de aglomeração de pessoas e de flexibilização social em relação as restrições emanadas pelo órgãos de saúde e pelo Governo Estadual e Municipal, atuando assim de forma preventiva no sentido de conscientizar a sociedade quanto aos efeitos positivos da medida de isolamento social na cidade de São Carlos, com a efetiva finalidade de impedir futuros descumprimentos das definições de saúde pública determinadas nos decretos estaduais e municipais.

