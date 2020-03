Organização comemora sucesso de Tratorada da Babilônia

Crédito: Divulgação

Sucesso absoluto! Assim foi considerado o resultado obtido com a realização da quarta edição da Tratorada da Babilônia. O evento que ocorreu no Santuário da Aparecida da Babilônia superou as edições anteriores e os organizadores comemoraram o mais um recorde obtido em prol da creche Divina Providência e a manutenção do Santuário.

“Agradecemos cada um que apoiou, doou e participou deste resultado. A união dos amigos da agropecuária é sólida em São Carlos e quem ganha sempre são os mais necessitados”, assegurou o padre Marcos Coró.

O evento contou com apoio dos amigos João Tratores, São Carlos Leilões, Comissão Paixão Sertaneja, Amigos Contra o Câncer, Sindicato Rural e estrutura da Prefeitura Municipal de São Carlos.

