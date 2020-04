Oportunidade para estudar na USP: ICMC oferece 18 vagas para transferência externa

Crédito: Divulgação

Quem já estuda em cursos de graduação no Brasil ou no exterior pode se tornar um aluno da USP se inscrevendo no processo de transferência externa. São oferecidas mais de 600 vagas em toda a Universidade, e 18 são especificamente destinadas a cursos do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), que fica em São Carlos.

As vagas disponibilizadas pelo ICMC estão distribuídas em cinco cursos de graduação: Bacharelado em Ciências da Computação (2 vaga); Bacharelado em Sistemas de Informação (4 vagas); Bacharelado em Matemática Aplicada e Computação Científica (7 vagas); Matemática (núcleo geral: nesse caso, o aluno pode optar tanto pela habilitação como bacharel ou licenciado – 3 vagas); e Licenciatura em Matemática (2 vaga). Para saber mais sobre cada curso, basta acessar o site do ICMC.

No caso dos cursos de Ciências de Computação e Sistemas de Informação, as inscrições devem ser realizadas até o dia 24 de abril no site da Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), pelo link www.fuvest.br/transferencia. O processo seletivo ocorre em duas fases. A primeira é uma prova que ocorrerá no dia 17 de maio, com 80 questões do tipo teste de múltipla escolha, com 5 alternativas cada. Mais informações podem ser obtidas neste Manual. Os estudantes aprovados nesta primeira etapa farão uma segunda prova no dia 7 de julho. As instruções para essa segunda fase estão reunidas em edital específico do ICMC, que pode ser acessado em www.icmc.usp.br/graduacao/ingresso ou clicando aqui.

Já para os três outros cursos do ICMC que oferecem vagas para transferência externa – Matemática Aplicada e Computação Científica, Matemática (núcleo geral) e Licenciatura em Matemática – a seleção ocorre em fase única, em uma prova que será realizada pelo ICMC dia 7 de julho, conforme explicado neste edital: icmc.usp.br/e/535c5. Para concorrer a uma dessas vagas, é preciso se inscrever, de 8 a 9 de junho, por meio do formulário eletrônico que será disponibilizado neste link: www.icmc.usp.br/graduacao/ingresso.

Todos os selecionados nos cursos do Instituto deverão realizar matrículas no Serviço de Graduação do ICMC nos dias 24 e 25 de julho, para ingresso no segundo semestre de 2020. Neste ano, apenas dois cursos não oferecem vagas para transferência externa: o Bacharelado em Estatística e Ciência de Dados e o Bacharelado em Matemática.

