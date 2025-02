Oportunidade para cientistas da computação na USP São Carlos: duas bolsas de treinamento técnico da Fapesp

Quem for selecionado receberá uma bolsa de R$ 1,7 mil por até dois anos - Crédito: Arquigrafia

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, está com inscrições abertas para duas bolsas de treinamento técnico nível três (TT-III) no projeto Experiência Arquigrafia 4.0. Financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), o projeto temático é coordenado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design (FAU) da USP, em São Paulo.

O objetivo da iniciativa é criar uma nova versão da plataforma colaborativa de imagens de arquitetura e urbanismo Arquigrafia, promovendo inovação científica na área. A ideia é desenvolver atividades que possibilitem a aplicação de conhecimentos de inteligência artificial (IA) para agregar novos serviços e possibilidades de usabilidade na plataforma, facilitando o registro e o armazenamento do patrimônio urbano e arquitetônico por meio de fotografias, desenhos, vídeos e arquivos digitais. O projeto conta com a participação de pesquisadores associados de diversas áreas do conhecimento, tais como ciências de computação, design, ciência da informação e psicologia social.

Os bolsistas TT-III atuarão sob a orientação do professor Artur Rozestraten, da FAU, em São Paulo, ou da professora Kalinka Castelo Branco, vice-diretora do ICMC, integrando a equipe de desenvolvimento web da nova versão da plataforma colaborativa. Quem for selecionado receberá uma bolsa de R$ 1,7 mil por até dois anos, e poderá desenvolver as atividades de forma híbrida.

Entre os pré-requisitos estão: ser graduado em Ciências de Computação; não ter reprovações no histórico escolar; e possuir disponibilidade para se dedicar integralmente ao projeto durante 40 horas semanais. As inscrições estão abertas até o próximo domingo, 23 de fevereiro. Para se candidatar, basta enviar e-mail com manifestação de interesse (no corpo da mensagem), anexando histórico escolar e currículo lattes (ambos em PDF), para artur.rozestraten@usp.br, com cópia para kalinka@icmc.usp.br.

