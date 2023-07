Oportunidade na USP São Carlos: concurso para professor doutor especialista em inteligência artificial

Há uma vaga disponível, e as inscrições podem ser realizadas até 21 de agosto - Crédito: Fernando Mazzola

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, está com inscrições abertas em um concurso público para professor na área de ciência da computação, na especialidade de inteligência artificial. Há uma vaga disponível, e as inscrições podem ser realizadas até 21 de agosto.

Quem for selecionado atuará junto ao Departamento de Ciências de Computação (SCC), e receberá salário de R$ 13.357,27 para atuar em Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP). As provas serão realizadas em português ou inglês, e serão compostas por uma avaliação escrita, o julgamento do memorial com prova pública de arguição, e a avaliação didática.

Para se inscrever, basta acessar este link: https://uspdigital.usp.br/gr/admissao. Quem desejar obter mais detalhes sobre os pré-requisitos, documentação a ser apresentada, provas e prazos, deve conferir o edital completo: https://icmc.usp.br/e/b4846.

