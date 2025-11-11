(16) 99963-6036
terça, 11 de novembro de 2025
Cidade

Operação Sucata apreende 34 kg de cobre de origem duvidosa em São Carlos

11 Nov 2025 - 16h50Por Jessica Carvalho R
Uma operação conjunta deflagrada nesta terça-feira (11) pela Prefeitura de São Carlos resultou na apreensão de 34 quilos de cobre de procedência não comprovada em dois estabelecimentos da cidade. A ação, denominada Operação Sucata, foi conduzida pelo Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura, com apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar.

A fiscalização ocorreu na região do bairro São Carlos 8, com foco em comércios de sucatas, metais e peças usadas. A iniciativa atendeu a uma solicitação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M), responsável por articular as forças de segurança locais.

Durante as vistorias, os fiscais encontraram fios e cabos de cobre sem documentação fiscal que comprovasse a origem do material. Um dos estabelecimentos foi interditado por operar sem alvará de funcionamento e permanecerá fechado até a regularização.“O foco foi a verificação dos alvarás de funcionamento e a repressão a ilícitos penais nesses tipos de comércio. A ausência de nota fiscal e a origem duvidosa dos materiais justificaram a apreensão”, explicou Rodolfo Tibério Penela, diretor do Departamento de Fiscalização.

A Prefeitura informou que novas operações serão realizadas com o objetivo de coibir furtos, receptação e comércio irregular de cabos e metais. 

