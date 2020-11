Operação Natal realiza SemaNatal para arrecadação de donativos

Universitários coletam alimentos em supermercado que serão doados para a população carente - Crédito: Divulgação

A Operação Natal, projeto de extensão desenvolvido por alunos da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e da Universidade São Paulo - São Carlos (USP), realiza até sábado (21), a SemaNatal. O evento é uma adaptação ao "Dia de Mercado", ação realizada anualmente pelo grupo para conscientizar as pessoas sobre a importância da doação e arrecadação de donativos para instituições de São Carlos.



Durante toda a semana, qualquer pessoal pode fazer doações de alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal e limpeza em caixas identificadas, nos supermercados das redes Jaú e Savegnago e no Supermercado Arco-Íris. No sábado (21), os estudantes também vão promover um drive thru, das 10h às 19h, no Kartódromo.



"Devido a pandemia, adaptamos o nosso projeto. No sábado, faremos arrecadação de donativos, venda de produtos do projeto e de pães feitos pela instituição Acorde e entrega de algumas lembrancinhas como forma de agradecer à população", afirmou Murilo Destro, um dos coordenadores da Operação Natal.



Todas as ações estão sendo realizadas cumprindo as orientações de distanciamento social e protocolos sanitários. Mais informações do projeto podem ser obtidas no Facebook @operacaonatalsc.



Operação Natal - A Operação Natal é um projeto de extensão criado em 2006, pelo Programa de Educação Tutorial (PET), da Engenharia de Produção, da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), organizado por estudantes da UFSCar e da USP. Na UFSCar, o projeto de extensão nº 23112.009333/2020-94 é coordenado pela docente Denise Balestrero Menezes, do Departamento de Engenharia Civil (DECiv), da (UFSCar). Na USP-São Carlos, o projeto é coordenado pela docente Solange Rezende, do ICMC-USP. O projeto tem como missão espalhar a magia do Natal por meio de uma atuação sinérgica do grupo e impactar a vida de pessoas carentes por meio de ações de responsabilidade social.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também