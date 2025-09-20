(16) 99963-6036
sábado, 20 de setembro de 2025
Cidade

Operação Moralização interdita bares e notifica república em São Carlos

20 Set 2025 - 11h05Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Operação Moralização interdita bares e notifica república em São Carlos - Crédito: Divulgação Crédito: Divulgação

 

A Polícia Militar, em parceria com o Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura, a Guarda Municipal e a Vigilância Sanitária, realizou na noite de sexta-feira (19/9) e madrugada de sábado (20/9) a operação “Moralização”, voltada a bares e estabelecimentos comerciais de São Carlos.

A ação teve como objetivo coibir o funcionamento irregular e fora do horário permitido, além de atender denúncias de perturbação do sossego, pancadões e bailes funks sem autorização legal.
Ao todo, 12 bares foram vistoriados. Desses, seis receberam notificações por irregularidades administrativas. Também houve a notificação de uma república por perturbação do sossego e de dois locais por descumprimento do horário de funcionamento.

Segundo o diretor de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela, as operações de combate ao barulho e à perturbação do sossego são acompanhadas e determinadas pelo promotor de Justiça, Sérgio Domingos de Oliveira.

Leia Também

No Mês Mundial da Doença de Alzheimer, projeto oferece oficina para cuidadores e familiares de pessoas idosas
Cidade15h26 - 20 Set 2025

No Mês Mundial da Doença de Alzheimer, projeto oferece oficina para cuidadores e familiares de pessoas idosas

Família aguarda há quatro dias transferência de paciente esquizofrênico internado na UPA Vila Prado
Cidade14h06 - 20 Set 2025

Família aguarda há quatro dias transferência de paciente esquizofrênico internado na UPA Vila Prado

Câmara Municipal de São Carlos celebra 160 anos com logo comemorativo e homenagens
Cidade09h30 - 20 Set 2025

Câmara Municipal de São Carlos celebra 160 anos com logo comemorativo e homenagens

São Carlos recebe R$ 1 milhão do deputado federal Carlos Sampaio para reforma da UPA Santa Felícia
Saúde pública09h26 - 20 Set 2025

São Carlos recebe R$ 1 milhão do deputado federal Carlos Sampaio para reforma da UPA Santa Felícia

Airton Garcia continua internado e realiza nova sessão de hemodiálise
Cidade09h05 - 20 Set 2025

Airton Garcia continua internado e realiza nova sessão de hemodiálise

Últimas Notícias