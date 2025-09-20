Operação Moralização interdita bares e notifica república em São Carlos

Crédito: Divulgação

A Polícia Militar, em parceria com o Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura, a Guarda Municipal e a Vigilância Sanitária, realizou na noite de sexta-feira (19/9) e madrugada de sábado (20/9) a operação “Moralização”, voltada a bares e estabelecimentos comerciais de São Carlos.



A ação teve como objetivo coibir o funcionamento irregular e fora do horário permitido, além de atender denúncias de perturbação do sossego, pancadões e bailes funks sem autorização legal.

Ao todo, 12 bares foram vistoriados. Desses, seis receberam notificações por irregularidades administrativas. Também houve a notificação de uma república por perturbação do sossego e de dois locais por descumprimento do horário de funcionamento.

Segundo o diretor de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela, as operações de combate ao barulho e à perturbação do sossego são acompanhadas e determinadas pelo promotor de Justiça, Sérgio Domingos de Oliveira.

