Operação Moralização fiscaliza bares em São Carlos

Operação Moralização - Crédito: Divulgação

Na noite de sexta-feira (17) e madrugada de sábado (18), a Polícia Militar, em parceria com a Guarda Municipal, a Vigilância Sanitária e o Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura, realizou mais uma edição da Operação “Moralização” em diversos bares e estabelecimentos comerciais de São Carlos.

A ação teve como objetivo coibir o funcionamento irregular fora do horário permitido, atender denúncias de perturbação do sossego público e combater eventos clandestinos, como pancadões e bailes funks sem autorização legal. A operação também incluiu a verificação de possíveis irregularidades relacionadas ao uso de metanol em bebidas.



Durante as vistorias, em um dos estabelecimentos localizados no distrito de Santa Eudóxia, os fiscais encontraram uma garrafa de whisky com aspecto e coloração suspeitos. Como o proprietário não apresentou nota fiscal do produto, o item foi apreendido e encaminhado para análise laboratorial.

Ao todo, dez comércios foram fiscalizados. Seis deles receberam notificações por irregularidades administrativas, e uma garrafa com suspeita de adulteração foi recolhida para averiguação.

O diretor do Departamento de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela, destacou que as operações de combate à poluição sonora e à perturbação do sossego são realizadas sob orientação do promotor de Justiça Sérgio Domingos de Oliveira.

Essas ações são discutidas previamente no âmbito do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M), que atua como canal de articulação entre os órgãos de segurança pública do município, promovendo estratégias conjuntas para garantir a ordem e o bem-estar da população.

