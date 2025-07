Operação interdita dois depósitos de sucatas em São Carlos

Dois depósitos de sucatas foram interditados em São Carlos durante uma operação conjunta realizada nesta terça-feira (22/07). A ação envolveu a Polícia Militar, Guarda Municipal, Vigilância Sanitária e o Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura.

O objetivo foi apurar denúncias de receptação de fiação furtada e fiscalizar possíveis irregularidades administrativas nos estabelecimentos. Ao todo, três depósitos foram vistoriados. Em dois deles, a fiscalização constatou a ausência de alvará de funcionamento, resultando na interdição imediata.

Além da checagem da documentação, as equipes também verificaram a procedência dos materiais armazenados e realizaram a consulta das fichas criminais dos responsáveis pelos estabelecimentos.

De acordo com o diretor do Departamento de Fiscalização, Rodolfo Penela, a iniciativa busca coibir não apenas crimes e irregularidades comerciais, mas também riscos à saúde pública. “A operação tem como objetivo coibir a utilização inadequada desses estabelecimentos. O trabalho conjunto com a PM e a Guarda Municipal é fundamental”, destacou.

As ações de fiscalização em depósitos de sucata devem continuar nos próximos meses, como parte de uma estratégia de combate à criminalidade e prevenção de queimadas e incêndios.

