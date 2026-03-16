Operação interdita depósitos de sucata sem alvará em São Carlos

Foto enviada pela Prefeitura de São carlos -

Uma operação realizada na manhã desta segunda-feira (16) pela Polícia Militar, com apoio da Guarda Municipal e do Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal da Gestão da Cidade e Infraestrutura, vistoriou depósitos de sucata em diferentes regiões de São Carlos. A ação foi definida pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M) e teve como objetivo combater possíveis ilícitos penais e irregularidades administrativas.

Durante a operação, as equipes fiscalizaram dois estabelecimentos que haviam sido alvo de denúncias relacionadas à possível receptação de produtos e fiação furtada. Os policiais realizaram a verificação da ficha criminal dos proprietários e analisaram a procedência dos materiais encontrados nos locais.

De acordo com a Polícia Militar, nenhuma irregularidade de natureza penal foi constatada durante as inspeções.

Paralelamente, o Departamento de Fiscalização avaliou a documentação dos comércios vistoriados. Segundo o chefe de Fiscalização de Posturas, Marcelo Celenza, os dois estabelecimentos foram interditados por não possuírem Alvará de Licença. Os locais ficam nas regiões dos bairros Botafogo e Santa Teresa.

O diretor do Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal da Gestão da Cidade e Infraestrutura, Rodolfo Penela, destacou a importância da atuação conjunta entre os órgãos municipais e as forças de segurança. Segundo ele, a ação tem como objetivo garantir que os estabelecimentos funcionem de forma regular, contribuindo para a segurança e a saúde pública no município.

Ao todo, dois estabelecimentos foram vistoriados durante a operação e ambos acabaram interditados por irregularidades administrativas.

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