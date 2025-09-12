Operação intensifica combate a queimadas em São Carlos

Queimada em São Carlos -

A Prefeitura de São Carlos iniciou nesta semana uma operação conjunta para reforçar o combate às queimadas no município. A ação conta com apoio do Ministério Público, da Guarda Municipal e da Polícia Militar e foi motivada pelo aumento significativo de focos de incêndio registrados nos últimos dias, tanto na zona urbana quanto na área rural.

Equipes de fiscalização percorrem bairros com maior incidência de queimadas, como Jardim Zavaglia e Cidade Aracy, além de parques e terrenos baldios. O patrulhamento também foi ampliado em pontos críticos das áreas rurais, com o objetivo de identificar e responsabilizar os autores.

Além das ações repressivas, a operação prioriza a orientação dos moradores. O diretor de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela, destacou que a iniciativa foi articulada pelo promotor de Justiça, Flávio Okamoto. “Nosso objetivo é promover a conscientização sobre os riscos e danos decorrentes dos incêndios florestais e das queimadas irregulares”, afirmou.

Okamoto reforçou o apelo à população. “Contamos com o apoio dos moradores para manter terrenos limpos, não descartar lixo de forma irregular e comunicar à Prefeitura locais com resíduos. Na maioria dos casos, os incêndios em áreas urbanas começam em locais mal cuidados”, alertou.

A Lei Municipal nº 21.825/2023 proíbe a queima de qualquer tipo de material. O descumprimento pode gerar multa de R$ 10,98 por metro quadrado, valor que, se não quitado ou contestado em até 15 dias, é inscrito automaticamente na dívida ativa do município.

Denúncias anônimas podem ser feitas pelo site www.cidadao.saocarlos.sp.gov.br ou pelos telefones (16) 3362-1080 e 0800-770-1552.

