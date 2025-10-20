Operação fiscaliza motos barulhentas em São Carlos; cinco são apreendidas

Operação contra escapamentos barulhentos foi realizada em São Carlos -

A Polícia Militar, a Guarda Municipal e o Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura, com apoio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, realizaram na tarde e noite deste domingo (19) mais uma operação conjunta para coibir ruídos excessivos provocados por escapamentos de motocicletas em São Carlos.

Durante a ação, os agentes abordaram motociclistas para verificar documentação dos veículos e condutores, além de inspecionar os escapamentos e demais itens exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro. A operação foi realizada na região da Serrinha do Aracy, onde foram abordadas 27 motocicletas e cinco delas recolhidas por irregularidades.

As ações são coordenadas pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M) e têm como objetivo combater infrações de trânsito, reduzir ilícitos e promover mais segurança nas vias públicas.

Segundo o diretor do Departamento de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela, a operação também busca coibir a perturbação do sossego público. O secretário municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, destacou que alterações nas características originais dos veículos configuram infração grave. “A realização frequente dessas operações tem como objetivo a conscientização sobre segurança no trânsito, ponto crucial para reduzir acidentes e garantir a segurança de todos”, ressaltou.

