(16) 99963-6036
segunda, 20 de outubro de 2025
Cidade

Operação fiscaliza motos barulhentas em São Carlos; cinco são apreendidas

20 Out 2025 - 16h16Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Operação contra escapamentos barulhentos foi realizada em São Carlos - Operação contra escapamentos barulhentos foi realizada em São Carlos -

A Polícia Militar, a Guarda Municipal e o Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura, com apoio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, realizaram na tarde e noite deste domingo (19) mais uma operação conjunta para coibir ruídos excessivos provocados por escapamentos de motocicletas em São Carlos.

Durante a ação, os agentes abordaram motociclistas para verificar documentação dos veículos e condutores, além de inspecionar os escapamentos e demais itens exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro. A operação foi realizada na região da Serrinha do Aracy, onde foram abordadas 27 motocicletas e cinco delas recolhidas por irregularidades.

As ações são coordenadas pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M) e têm como objetivo combater infrações de trânsito, reduzir ilícitos e promover mais segurança nas vias públicas.

Segundo o diretor do Departamento de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela, a operação também busca coibir a perturbação do sossego público. O secretário municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, destacou que alterações nas características originais dos veículos configuram infração grave. “A realização frequente dessas operações tem como objetivo a conscientização sobre segurança no trânsito, ponto crucial para reduzir acidentes e garantir a segurança de todos”, ressaltou.

Leia Também

UFSCar realiza pesquisa sobre prevenção de quedas em pessoas com Parkinson e busca voluntários
Cidade16h58 - 20 Out 2025

UFSCar realiza pesquisa sobre prevenção de quedas em pessoas com Parkinson e busca voluntários

Ambulantes já podem se inscrever para trabalhar no feriado de Finados em São Carlos
Cidade16h07 - 20 Out 2025

Ambulantes já podem se inscrever para trabalhar no feriado de Finados em São Carlos

Moradores do Santa Felícia relatam perturbação constante com bicicletas motorizadas
Cidade16h03 - 20 Out 2025

Moradores do Santa Felícia relatam perturbação constante com bicicletas motorizadas

Confira o cronograma de obras na rodovia Washington Luis até domingo (26)
Cidade14h47 - 20 Out 2025

Confira o cronograma de obras na rodovia Washington Luis até domingo (26)

USP oferece curso online de programação aberto ao público com inscrições até 31 de outubro
Cidade14h05 - 20 Out 2025

USP oferece curso online de programação aberto ao público com inscrições até 31 de outubro

Últimas Notícias