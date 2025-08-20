(16) 99963-6036
quarta, 20 de agosto de 2025
São Carlos

Operação em São Carlos fiscaliza 422 motoristas; 22 recusam teste do bafômetro

20 Ago 2025 - 12h37Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Bafômetro - Crédito: Agência BrasilBafômetro - Crédito: Agência Brasil

Uma operação de fiscalização contra a mistura de álcool e direção realizada pelo Detran-SP, com apoio da Polícia Militar, abordou 422 motoristas na noite da última sexta-feira (15) na Rodovia SPA 147/215, em São Carlos.

Durante a ação, foram registradas 22 recusas ao teste do bafômetro e um caso de crime de trânsito, quando o condutor foi flagrado dirigindo embriagado.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), tanto recusar-se a realizar o teste do etilômetro quanto dirigir sob efeito de álcool, até o limite de 0,33 mg de álcool por litro de ar expelido, são infrações gravíssimas. Em ambos os casos, a multa é de R$ 2.934,70, além da suspensão do direito de dirigir. Se houver reincidência em 12 meses, o valor dobra para R$ 5.869,40.

Nos casos em que o índice ultrapassa 0,34 mg/l, o motorista é enquadrado em crime de trânsito. Além da multa e da suspensão da CNH, o condutor é levado à delegacia e pode ser condenado a pena de seis meses a três anos de prisão, conforme a chamada “Lei Seca”.

Fiscalização em todo o Estado

Segundo o Detran-SP, operações semelhantes ocorreram em outras 28 cidades paulistas na última semana, entre elas Guarulhos, Ribeirão Preto, Marília, Jundiaí, Piracicaba, São Bernardo do Campo e a capital paulista.

No total, 19.254 veículos foram fiscalizados em todo o estado, resultando em 454 autuações: 439 recusas ao bafômetro, 14 por direção sob efeito de álcool e uma por crime de trânsito.

Leia Também

Casos de dengue seguem em queda em São Carlos
Boletim11h43 - 20 Ago 2025

Casos de dengue seguem em queda em São Carlos

Biblioteca do ICMC abre inscrições para projeto literário “Diversidade em Prosa”
Cidade09h47 - 20 Ago 2025

Biblioteca do ICMC abre inscrições para projeto literário “Diversidade em Prosa”

USP São Carlos desenvolve sensores biodegradáveis que podem revolucionar a agricultura
Cidade09h30 - 20 Ago 2025

USP São Carlos desenvolve sensores biodegradáveis que podem revolucionar a agricultura

Muller e Fiorentino apresentam cronograma da Revisão do Plano Diretor na Câmara de São Carlos
Cidade07h11 - 20 Ago 2025

Muller e Fiorentino apresentam cronograma da Revisão do Plano Diretor na Câmara de São Carlos

Projeto "Ver para Aprender" leva óculos gratuitos para alunos da rede municipal
Cidade22h48 - 19 Ago 2025

Projeto "Ver para Aprender" leva óculos gratuitos para alunos da rede municipal

Últimas Notícias