Operação em São Carlos fiscaliza 422 motoristas; 22 recusam teste do bafômetro

Bafômetro - Crédito: Agência Brasil

Uma operação de fiscalização contra a mistura de álcool e direção realizada pelo Detran-SP, com apoio da Polícia Militar, abordou 422 motoristas na noite da última sexta-feira (15) na Rodovia SPA 147/215, em São Carlos.

Durante a ação, foram registradas 22 recusas ao teste do bafômetro e um caso de crime de trânsito, quando o condutor foi flagrado dirigindo embriagado.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), tanto recusar-se a realizar o teste do etilômetro quanto dirigir sob efeito de álcool, até o limite de 0,33 mg de álcool por litro de ar expelido, são infrações gravíssimas. Em ambos os casos, a multa é de R$ 2.934,70, além da suspensão do direito de dirigir. Se houver reincidência em 12 meses, o valor dobra para R$ 5.869,40.

Nos casos em que o índice ultrapassa 0,34 mg/l, o motorista é enquadrado em crime de trânsito. Além da multa e da suspensão da CNH, o condutor é levado à delegacia e pode ser condenado a pena de seis meses a três anos de prisão, conforme a chamada “Lei Seca”.

Fiscalização em todo o Estado

Segundo o Detran-SP, operações semelhantes ocorreram em outras 28 cidades paulistas na última semana, entre elas Guarulhos, Ribeirão Preto, Marília, Jundiaí, Piracicaba, São Bernardo do Campo e a capital paulista.

No total, 19.254 veículos foram fiscalizados em todo o estado, resultando em 454 autuações: 439 recusas ao bafômetro, 14 por direção sob efeito de álcool e uma por crime de trânsito.

