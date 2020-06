Operação da CPFL Paulista encontra “gatos” de energia em residências de São Carlos

A CPFL Paulista, a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal, realizaram uma operação de combate a fraudes e furtos de energia em São Carlos. A ação inspecionou, no final do mês de maio, residências no bairro Cidade Aracy, onde foram encontradas 47 irregularidades que foram imediatamente desligadas.

A companhia identificou 27 fraudes, na maioria desvios na medição de energia e fez a retirada de mais 20 ramais clandestinos em residências que não mais possuíam medidores de consumo e, portanto, estavam furtando energia diretamente na rede da distribuidora.

Na ocasião, não houve prisões dos envolvidos, mas vale destacar que, além de quitar seus débitos com juros e correções monetárias para que a energia seja restabelecida, os envolvido poderão responder criminalmente pelas irregularidades.

A CPFL Paulista e as autoridades atuam constantemente para inspecionar e identificar irregularidades em unidades consumidoras de todos os bairros das cidades. O objetivo é coibir a prática de fraudes e furtos, que piora a qualidade do fornecimento de energia para os demais consumidores e coloca em risco a vida da população, além de encarecer as tarifas para todos os clientes da distribuidora.

Fraude e furto de energia é crime. As fraudes e furtos de energia são crimes previstos no Código Penal, e a pena pode variar de um a quatro anos de detenção. Também são cobrados dos fraudadores os valores das tarifas referentes a todo o período em que ocorreu o roubo, acrescidos de multa.

“Outra consequência negativa é a piora na qualidade do serviço prestado. As ligações clandestinas sobrecarregam as redes elétricas, deixando o sistema de distribuição mais suscetível às interrupções no fornecimento”, explica o gerente de serviços comerciais da CPFL Energia, Pedro de Aro.

Consumidores que fazem “gato”, além de praticarem crime, também estão colocando as suas vidas e da população em risco. Pessoas não habilitadas que tentam manipular o medidor de energia ou realizar ligação direta na rede podem causar acidentes graves, até mesmo fatais.

Mais fiscalização- Consumidores da CPFL Paulista podem contribuir, de forma absolutamente segura e sigilosa, para o combate às fraudes e furtos por meio dos canais de denúncia disponibilizados pela concessionária. Denúncias podem ser realizadas pelo aplicativo CPFL Energia, pelo site www.cpfl.com.br/fraude, pelo e-mail denunciafraude@cpfl.com.br.

Além disso, a CPFL Paulista tem intensificado a fiscalização contra este tipo de delito em todos os municípios atendidos. A assertividade do trabalho desenvolvido pela Diretoria Comercial do Grupo CPFL é fruto de novas tecnologias adotadas em seus processos de monitoramento e análise. Deste modo, a companhia consegue preventivamente identificar possíveis variações no consumo de energia que indiquem perdas comerciais. Além dos investimentos em processos, a companhia também tem trabalhado em conjunto com os órgãos públicos e as autoridades policiais para coibir a prática de fraudes e furtos.

