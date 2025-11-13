(16) 99963-6036
quinta, 13 de novembro de 2025
Cidade

Operação conjunta salva cão encontrado amarrado em laje em São Carlos

13 Nov 2025 - 20h57Por Jessica
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Operação conjunta salva cão encontrado amarrado em laje em São Carlos -

Na manhã desta quinta-feira (13), uma ação conjunta mobilizou equipes do Departamento de Controle e Defesa Animal, da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, e do Corpo de Bombeiros na região do Centro Esportivo (CICA), em São Carlos. O objetivo foi resgatar um cão que estava amarrado em uma laje, situação que exigiu resposta imediata das autoridades.

Com o apoio técnico dos bombeiros, o animal foi retirado em segurança e encaminhado ao Canil Municipal, onde receberá acompanhamento médico-veterinário completo.

A equipe responsável informou que o cão passará por avaliação clínica detalhada, além de todos os cuidados necessários para garantir sua recuperação e bem-estar. 

O caso será investigado pelas autoridades competentes, que irão apurar as circunstâncias em que o animal foi encontrado e, caso seja constatada alguma irregularidade, poderão ser tomadas as medidas legais cabíveis.

O secretário de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, Paraná Filho, destacou o compromisso da pasta com a proteção animal.

“Esse é o compromisso da nossa secretaria: proteger e garantir dignidade aos animais da cidade, atuando de forma integrada com outros órgãos públicos para responder rapidamente a situações de risco”, afirmou.

 

Leia Também

Bebê de 5 meses com infecção grave aguarda transferência na UPA Santa Felícia
Aguarda liberação Cross20h17 - 13 Nov 2025

Bebê de 5 meses com infecção grave aguarda transferência na UPA Santa Felícia

Projeto Nova Rota abre Processo Seletivo 2026 para oferecer bolsas e apoio a pessoas egressas do sistema prisional
Cidade18h28 - 13 Nov 2025

Projeto Nova Rota abre Processo Seletivo 2026 para oferecer bolsas e apoio a pessoas egressas do sistema prisional

SAAE realizará interdição parcial na Avenida Francisco Pereira Lopes nesta sexta-feira
Cidade17h32 - 13 Nov 2025

SAAE realizará interdição parcial na Avenida Francisco Pereira Lopes nesta sexta-feira

Google seleciona aluno da USP São Carlos para programa internacional de bolsas de pesquisa
Cidade17h05 - 13 Nov 2025

Google seleciona aluno da USP São Carlos para programa internacional de bolsas de pesquisa

Google seleciona aluno da USP São Carlos para programa internacional
Bolsas de pesquisa13h47 - 13 Nov 2025

Google seleciona aluno da USP São Carlos para programa internacional

Últimas Notícias