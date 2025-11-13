Operação conjunta salva cão encontrado amarrado em laje em São Carlos

Na manhã desta quinta-feira (13), uma ação conjunta mobilizou equipes do Departamento de Controle e Defesa Animal, da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, e do Corpo de Bombeiros na região do Centro Esportivo (CICA), em São Carlos. O objetivo foi resgatar um cão que estava amarrado em uma laje, situação que exigiu resposta imediata das autoridades.

Com o apoio técnico dos bombeiros, o animal foi retirado em segurança e encaminhado ao Canil Municipal, onde receberá acompanhamento médico-veterinário completo.

A equipe responsável informou que o cão passará por avaliação clínica detalhada, além de todos os cuidados necessários para garantir sua recuperação e bem-estar.

O caso será investigado pelas autoridades competentes, que irão apurar as circunstâncias em que o animal foi encontrado e, caso seja constatada alguma irregularidade, poderão ser tomadas as medidas legais cabíveis.

O secretário de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, Paraná Filho, destacou o compromisso da pasta com a proteção animal.

“Esse é o compromisso da nossa secretaria: proteger e garantir dignidade aos animais da cidade, atuando de forma integrada com outros órgãos públicos para responder rapidamente a situações de risco”, afirmou.

