Operação Carnaval 2026 registra 21 vistorias, 4 notificações e nenhuma interdição em São Carlos

A Prefeitura de São Carlos divulgou nesta quarta-feira (18/02) o balanço oficial da Operação Carnaval 2026, realizada entre os dias 14 e 17 de fevereiro. As ações ocorreram em diferentes pontos da cidade, como Praça XV, Parque do Bicão, FESC, bairro Aracy, além de clubes e estabelecimentos comerciais.
Coordenada pelo Departamento de Fiscalização da Secretaria de Gestão da Cidade e Infraestrutura, a operação contou com apoio da Guarda Municipal e, em momentos específicos, da Polícia Militar. O Ministério Público também acompanhou parte das atividades, representado pelo promotor Sérgio Domingos de Oliveira.
Números da Operação
O relatório final destaca os seguintes dados:
-
21 estabelecimentos comerciais vistoriados
-
4 notificações aplicadas por irregularidades administrativas
-
6 locais particulares com atividades de carnaval fiscalizados
-
4 vistorias realizadas em espaços públicos
-
50 ambulantes autorizados a atuar na Praça XV e no Parque do Bicão
-
2 ambulantes de outras cidades retirados por falta de autorização
-
11 orientações dadas a ambulantes credenciados
-
1 notificação aplicada por comércio de móveis não autorizado
-
0 estabelecimentos interditados
Durante a operação, também foram realizados cadastramento e sorteio de vagas para ambulantes, além da fiscalização do comércio informal. Apenas cinquenta trabalhadores previamente inscritos puderam atuar nos principais pontos de concentração de público.
Segundo o diretor de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela, o reforço na segurança contribuiu para a tranquilidade dos foliões. De acordo com ele, não houve registro de ocorrências graves em locais públicos ou particulares durante os dias de festa.
A administração municipal destacou que o objetivo da operação foi garantir organização, segurança e cumprimento das normas durante o Carnaval 2026.