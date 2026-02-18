Operação Carnaval 2026 registra 21 vistorias, 4 notificações e nenhuma interdição em São Carlos

Viatura Fiscalização -

A Prefeitura de São Carlos divulgou nesta quarta-feira (18/02) o balanço oficial da Operação Carnaval 2026, realizada entre os dias 14 e 17 de fevereiro. As ações ocorreram em diferentes pontos da cidade, como Praça XV, Parque do Bicão, FESC, bairro Aracy, além de clubes e estabelecimentos comerciais.

Coordenada pelo Departamento de Fiscalização da Secretaria de Gestão da Cidade e Infraestrutura, a operação contou com apoio da Guarda Municipal e, em momentos específicos, da Polícia Militar. O Ministério Público também acompanhou parte das atividades, representado pelo promotor Sérgio Domingos de Oliveira.

Números da Operação

O relatório final destaca os seguintes dados:

21 estabelecimentos comerciais vistoriados

4 notificações aplicadas por irregularidades administrativas

6 locais particulares com atividades de carnaval fiscalizados

4 vistorias realizadas em espaços públicos

50 ambulantes autorizados a atuar na Praça XV e no Parque do Bicão

2 ambulantes de outras cidades retirados por falta de autorização

11 orientações dadas a ambulantes credenciados

1 notificação aplicada por comércio de móveis não autorizado

0 estabelecimentos interditados

Durante a operação, também foram realizados cadastramento e sorteio de vagas para ambulantes, além da fiscalização do comércio informal. Apenas cinquenta trabalhadores previamente inscritos puderam atuar nos principais pontos de concentração de público.

Segundo o diretor de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela, o reforço na segurança contribuiu para a tranquilidade dos foliões. De acordo com ele, não houve registro de ocorrências graves em locais públicos ou particulares durante os dias de festa.

A administração municipal destacou que o objetivo da operação foi garantir organização, segurança e cumprimento das normas durante o Carnaval 2026.

