ONOVOLAB FESTIVAL celebra 8 anos com seis dias de programação sobre inovação, tecnologia e futuro

Crédito: divulgação

Entre os dias 1º e 6 de fevereiro de 2026, o ONOVOLAB promove o ONOVOLAB FESTIVAL 2026, um grande festival de inovação que marca os oito anos do hub. O evento será 100% presencial, com entrada gratuita, e reunirá 60 palestrantes de diferentes regiões do Brasil para debater tecnologia, ciência, negócios e o futuro.

Durante seis dias, o espaço do ONOVOLAB, no Centro de São Carlos, se transforma em ponto de encontro de empreendedores, estudantes, pesquisadores, executivos, lideranças públicas e interessados em inovação. A programação contempla temas como Tecnologia, Inovação, Empreendedorismo, Negócios, Ciência e Impacto, reforçando o protagonismo de São Carlos como um dos principais polos de conhecimento do país.

Entre os nomes confirmados estão Fabio Camara, fundador e CEO da FCamara, e Juliano Kimura, referência nacional em Inteligência Artificial e transformação digital, certificado pelo MIT, ex-palestrante oficial do Facebook Brasil e pesquisador-chefe de IA da Trianons. O festival também contará com representantes de empresas, governo, universidades e centros de pesquisa.

Programação temática

Domingo (01/02) – Dia aberto ao público e às famílias, com atrações musicais, food trucks e atividades comemorativas pelo aniversário do ONOVOLAB.

Segunda-feira (02/02) – Futuro do Trabalho & Educação | Inteligência Artificial e Data Driven Business

Terça-feira (03/02) – Ciência, Deep Tech e Transferência Tecnológica | Saúde, Biotecnologia e Bioeconomia

Quarta-feira (04/02) – Sustentabilidade e ESG | Agro e Food Tech

Quinta-feira (05/02) – Inovação Corporativa e Open Innovation | Empreendedorismo e Startups

Sexta-feira (06/02) – Tecnologia e Futuro Digital | Futuro Fora do Eixo

O ONOVOLAB FESTIVAL 2026 conta com apoio institucional da Prefeitura do Município de São Carlos e do Sebrae, além do patrocínio de empresas que viabilizam a realização do evento.

Serviço

Evento: ONOVOLAB FESTIVAL 2026

Quando: 01 a 06 de fevereiro de 2026

Onde: ONOVOLAB – Rua Aquidaban, 01 – Centro – São Carlos (SP)

Formato: 100% presencial

Entrada: Gratuita

Inscrições: www.onovolab.com/festival

O festival é uma oportunidade para consumir conteúdo de alto nível, ampliar networking e conhecer de perto o potencial do ecossistema de empreendedorismo e inovação de São Carlos, cidade reconhecida nacionalmente por sua densidade intelectual, tecnológica e científica.

