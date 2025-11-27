ONOVOLAB é credenciado à Rede SPAI do Governo do Estado de São Paulo

O credenciamento reconhece o ONOVOLAB como um agente estratégico na articulação entre startups, empresas, universidades e governo reforçando o papel de São Carlos como uma das capitais de tecnologia - Crédito: divulgação

O ONOVOLAB, hub de inovação sediado em São Carlos, acaba de ser oficialmente credenciado pelo Governo do Estado de São Paulo como membro da Rede SPAI – Sistema Paulista de Ambientes de Inovação, iniciativa estadual que reúne os principais hubs, parques tecnológicos, incubadoras e ambientes de inovação do Estado.

O hub conta com 70 empresas residentes, entre elas startups, a agência de inovação da UFSCar e laboratórios de inovação de grandes empresas.

O credenciamento reconhece o ONOVOLAB como um agente estratégico na articulação entre startups, empresas, universidades e governo — reforçando o papel de São Carlos como uma das capitais de tecnologia mais relevantes do Brasil.

O QUE SIGNIFICA INTEGRAR A REDE SPAI — A Rede SPAI é um selo de legitimidade e qualidade para ambientes que contribuem de forma efetiva para o desenvolvimento tecnológico e econômico do Estado.

O diretor do ONOVOLAB, Leandro Palmieri, explicou, em entrevista exclusiva ao São Carlos Agora, a importância do credenciamento estadual para o centro tecnológico. “Tenho feito este trabalho de aproximação do ONOVOLAB não só do município, já que as pastas municipais do governo, ligadas ao eixo de desenvolvimento econômico da cidade de São Carlos, estão se integrando ao ecossistema, buscando a aproximação com startups a fim de fomentar ainda mais o desenvolvimento econômico”, afirma.

Segundo ele, a ideia é promover o que é produzido em São Carlos em termos de tecnologia e inovação e difundir para todo o Brasil. “E também buscar atrair novos investimentos de empresas e startups para São Carlos. Tenho buscado também a aproximação com o governo estadual numa agenda muito forte de desenvolvimento econômico. Tenho colocado São Carlos em evidência como uma das principais cidades paulistas parceiras com ambientes de inovação. Isso é muito bom porque gera mais visibilidade dentro do governo estadual, mostrando como São Carlos se destaca em inovação e agora com mais um ambiente cadastrado no Estado de São Paulo”, completa.

ESTAR NA SPAI SIGNIFICA:

Inserção em uma plataforma estadual de inovação;

Acesso a editais, programas, formações e oportunidades promovidos pelo Governo;

Participação em agendas oficiais e políticas públicas voltadas à inovação;

Reconhecimento como ambiente qualificado, seguindo critérios técnicos do Estado.

BENEFÍCIOS PARA O ONOVOLAB

Com o credenciamento, o ONOVOLAB amplia sua capacidade de gerar conexões estratégicas e atrair novos parceiros institucionais.

Entre os principais impactos:

Maior visibilidade estadual e nacional;

Aproximação com secretarias, órgãos públicos e empresas âncoras do Estado;

Possibilidade de integrar projetos estruturantes e iniciativas de inovação aberta;

Acesso a mecanismos públicos de apoio à inovação.

BENEFÍCIOS PARA O ECOSSISTEMA DE SÃO CARLOS

O credenciamento do ONOVOLAB fortalece diretamente o posicionamento de São Carlos como um dos polos de inovação mais relevantes do país.

Para o ecossistema local, isso representa:

Atração de novos investimentos e projetos estratégicos;

Integração mais profunda com a agenda estadual de ciência, tecnologia e inovação;

Novas oportunidades para startups, pesquisadores e empresas da região;

Fortalecimento da imagem de São Carlos como território de futuro.

IMPACTO PARA A CIDADE

Para São Carlos, ter um ambiente de inovação reconhecido oficialmente pelo Governo reforça sua vocação histórica em ciência e tecnologia.

O credenciamento:

Amplia a projeção da cidade no cenário nacional;

Estimula o empreendedorismo e a economia de base tecnológica;

Gera desenvolvimento econômico e social por meio da inovação;

Conecta o município a políticas públicas estruturantes do Estado.

