Ônibus que pegou fogo na WL transportava alunos da zona rural

Crédito: Maycon Maximino

Em nota, a Prefeitura Municipal informou que o ônibus da Viação Paraty que teve uma pane elétrica e foi destruído por um incêndio no final da tarde desta quinta-feira (12/04), na Rodovia Washington Luis, transportava 8 alunos da zona rural, sendo 6 da Escola Estadual Marilene Terezinha Longhim e 2 do CEMEI Cônego Manoel Tobias. (veja matéria)

A Secretaria Municipal de Educação informou que as crianças foram acompanhadas pelo monitor e retiradas imediatamente do interior do veículo em segurança antes do fogo atingir o veículo.

Acionada, a Polícia Militar levou cada criança em sua residência. Nenhuma delas foi atingida. A SME informou ainda que ocorreu um problema elétrico no veículo, cujas causas serão investigadas pela empresa Paraty.

