Ônibus extras serão disponibilizados durante a Festa do Clima

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, disponibilizará, durante a Festa do Clima, cinco linhas adicionais de ônibus que circularão na cidade para atender a população. A programação especial começa nesta quinta-feira (27/04) e vai até domingo (30/04) e vale para ambos os itinerários.

Todos os veículos sairão do local determinado no mesmo horário, percorrendo diversos bairros e regiões da cidade. Para as festividades ocorridas no palco da Avenida Trabalhador São-Carlense, serão disponibilizados ônibus com saída do Terminal Rodoviário às 23h15, enquanto que, para as atrações do evento no Ginásio Municipal Milton Olaio Filho, o transporte terá como ponto de espera o próprio ginásio e saída a partir de 1h15.

As linhas abrangerão a região do grande Cidade Aracy (Aracy I e II, Jardim Zavaglia, Eduardo Abdelnur, Antenor Garcia, etc), Vila Prado (bairros Redenção, Jardim Botafogo, Jardim Beatriz, Jardim Belvedere), Santa Felícia (Jardim Araucária, Jardim Embaré, Arnon de Mello, Jardim Acapulco, Romeu Tortorelli), Jockey Club (Jardim Paulistano, Cidade Jardim, Vila Lutfalla) e Maria Stella Fagá (Parque Douradinho, Jardim Tangará, São Carlos VIII, Vila São José).

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

DIA 27/04 - PALCO DA AVENIDA TRABALHADOR SÃO-CARLENSE (a partir das 19h30):

João Pedro & Zé Paulo

Arison & Emerson

DIA 27/04– GINÁSIO MILTON OLAIO FILHO (a partir das 20h):

DJ Guelzada

DJ Antony

Grupo Presença

DIA 28/04 - PALCO DA AVENIDA TRABALHADOR SÃO-CARLENSE (a partir das19h30):

Pedro Vitor & Mariana

Cesar & Paulinho

DIA 28/04 - GINÁSIO MILTON OLAIO FILHO (a partir das 20h):

Open Farra (eletrônico)

DJ Borgé

DJ Honda

DIA 29/04 - PALCO DA AVENIDA TRABALHADOR SÃO-CARLENSE (a partir das 19h30):

Rodrigo Zanc

Renato Teixeira

DIA 29/04 - GINÁSIO MILTON OLAIO FILHO (a partir das 20h)

DJ Ligeiro

Keilla Regina

Almirzinho Guineto Serra

DIA 29/04 - TEATRO MUNICIPAL (20h)

Show de dança com o professor e jurado da Dança dos Famosos – Jaime Arôxa e Cia de Dança

DIA 30/04 - KARTÓDROMO (10h):

Contação de histórias para crianças com Keren Apuk

DIA 30/04 - TEATRO DE ARENA (18h):

Apresentação das Escolas de Dança da cidade (homenagem ao Dia Internacional da Dança)

DIA 30/04 – PALCO DA AVENIDA TRABALHADOR SÃO-CARLENSE (a partir das 19h30):

Rodrigo Lancelotti

Banda IRA

DIA 30/04 - GINÁSIO MILTON OLAIO FILHO (a partir das 20h):

MC Valentim

MC Gringo

Bonde do TIGRÃO

DIA 01/05 - CLUBE DE CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS (a partir das 13h):

DJ Jamaica

Naiara Amaral

Fernando e Caitano

Quarta Essência

Vinil 78.

