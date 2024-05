Ônibus da empresa Rigras permanecem na garagem

SIGA O SCA NO

Ônibus Rigras permanecem na garagem da empresa - Crédito: Maycon Maximino

O usuário do transporte público terá que buscar outras alternativas para voltar do trabalho no final da tarde e início de noite desta segunda-feira (26). O SCA apurou que os motoristas da Rigras irão manter a paralisação e não há previsão de retorno das operações.

Os funcionários da empresa entraram em greve no começo da manhã pedindo melhores salários, reajuste no ticket alimentação e participação nos lucros.

Durante reunião realizada no paço municipal envolvendo representante da empresa Rigras e do sindicato dos empregados em transporte, o advogado Lucas Leão, secretário de Governo, disse que o Município tomará as medidas legais cabíveis para retorno imediato dos serviços de transporte coletivo, porém até o momento os ônibus seguem parados na garagem da empresa.

Leia Também