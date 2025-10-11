(16) 99963-6036
sábado, 11 de outubro de 2025
Cidade

Ônibus atola em buraco na rua Marechal Deodoro

11 Out 2025 - 12h55Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Ônibus atola em buraco na rua Marechal Deodoro - Crédito: Lourival Izaque Crédito: Lourival Izaque

 

Um ônibus atolou na manhã deste sábado (11) na Rua Marechal Deodoro, em frente à Escola Estadual Sebastião de Oliveira, no bairro Vila Santa Mônica, em São Carlos.

De acordo com informações do motorista, o veículo seguia para a rodoviária de São Carlos, onde buscaria passageiros que participariam de um evento em Ribeirão Preto. 

No entanto, ao passar por um trecho da via que havia recebido manutenção do SAAE, o ônibus acabou atolando em um buraco.

O motorista informou que os passageiros deveriam estar em Ribeirão Preto às 11h.

Leia Também

5ª edição da Festa das Crianças acontece dia 19 de outubro no Jardim Zavaglia
Cidade16h05 - 11 Out 2025

5ª edição da Festa das Crianças acontece dia 19 de outubro no Jardim Zavaglia

Professora da UFSCar é destaque mundial entre mulheres na robótica
Cidade13h02 - 11 Out 2025

Professora da UFSCar é destaque mundial entre mulheres na robótica

Sescon-SP e Prefeitura promovem Conexão Paulista para discutir transição tributária
Cidade08h57 - 11 Out 2025

Sescon-SP e Prefeitura promovem Conexão Paulista para discutir transição tributária

Músico de São Carlos acompanha nova-iorquino em turnê pela sétima vez
Cultura 08h17 - 11 Out 2025

Músico de São Carlos acompanha nova-iorquino em turnê pela sétima vez

São Carlos reforça fiscalização contra bebidas adulteradas
Cidade08h15 - 11 Out 2025

São Carlos reforça fiscalização contra bebidas adulteradas

Últimas Notícias