Ônibus atola em buraco na rua Marechal Deodoro

Crédito: Lourival Izaque

Um ônibus atolou na manhã deste sábado (11) na Rua Marechal Deodoro, em frente à Escola Estadual Sebastião de Oliveira, no bairro Vila Santa Mônica, em São Carlos.

De acordo com informações do motorista, o veículo seguia para a rodoviária de São Carlos, onde buscaria passageiros que participariam de um evento em Ribeirão Preto.

No entanto, ao passar por um trecho da via que havia recebido manutenção do SAAE, o ônibus acabou atolando em um buraco.

O motorista informou que os passageiros deveriam estar em Ribeirão Preto às 11h.

