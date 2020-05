ONG Teto no Interior SP lança primeiro Bazar Online

Crédito: Divulgação

Focado em quatro cidades do interior paulista onde a TETO atua – Araraquara, Franca, Ribeirão Preto e São Carlos – acontece, entre os dias 20 a 29 de maio, o primeiro Bazar TETO - Brechó Online pela causa, uma iniciativa que tem como objetivo a venda de produtos variados a preços acessíveis para serem revertidos em doações. Peças de roupas, calçados e acessórios novos e usados são divulgadas pelos voluntários de cada cidade responsáveis pelas vendas, chamados de assessores, através de seu Instagram pessoal. Tais publicações são também veiculadas pelo Instagram da TETO no Interior SP @causainteriorsp (https://www.instagram.com/causainteriorsp/) e salvas em seus destaques.

O público interessado nos produtos deve entrar em contato diretamente com o assessor, adquirir as peças – os valores variam entre R$ 2,00, R$ 5,00 e R$ 10,00 – e combinar os detalhes da entrega ou retirada. É possível realizar doações acima do valor do produto e há duas formas de doar: via depósito em conta corrente da TETO ou pelo Aplicativo Ame Digital, no qual existe a opção de reverter o cashback adquirido na doação para a campanha anunciada pela TETO Brasil, Por Uma Quarentena Mais Justa, destinado à compra de cestas básicas, galões de água e kits de higiene e limpeza para famílias das comunidades com atuação nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Paraná, as quais vivem em situação de vulnerabilidade e enfrentam desafios ainda maiores em tempos pandêmicos.

O intuito do Brechó Online é que os interessados possam garantir peças de sua escolha por meio de doações direcionadas instantaneamente para a campanha e ações da organização. Visando formas de contribuir para transformar essa atual realidade, a TETO no Interior SP lançou tal iniciativa online.

Vale ressaltar que todos os produtos a serem vendidos foram devidamente higienizados. Como a entrega é feita pelo assessor responsável pela venda, todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde estão sendo seguidas, antes e após a entrega: não levar a mão aos olhos ou à boca ao entrar em contato com o produto, higienizar suas mãos, lavar o produto novamente antes de usar e, se puder, permanecer em casa, mas caso precise sair, usar máscaras. Tais orientações são enviadas ao colaborador ao adquirir o produto, bem como um agradecimento por apoiar essa causa tão importante, principalmente em tempos de crise.

Sobre a TETO

TETO é uma organização internacional que busca superar a situação de pobreza em que vivem milhões de pessoas nas favelas mais precárias, por meio do engajamento comunitário e mobilização de jovens voluntários. A TETO conta com soluções de moradias e projetos de melhoria do entorno da comunidade, como a construção de casas emergenciais, associações comunitárias, reformas de acessos, projetos de pavimentação, além do fortalecimento de lideranças comunitárias e oficinas de direito. Há mais de 10 anos no Brasil, a organização já construiu mais de 4 mil moradias de emergência, desenvolveu 50 projetos comunitários e mobilizou mais de 70 mil voluntários.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também