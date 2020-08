Crédito: Divulgação

Sexta-feira (14/08) e Sábado (15/08)







Uma nova frente fria aproxima-se do estado de São Paulo, causando aumento da nebulosidade e chuvas e com trovoadas isoladas a partir da noite de sexta, princialmente no oeste e sul do estado.



Domingo (16/08) e Segunda-feira (17/08)





Frente fria atinge o estado de São Paulo, ocasionando muita nebulosidade e de chuvas e trovoadas mais generalizadas.

IPMET

