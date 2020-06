Oncovita faz campanha para ajudar famílias em grupo de risco na pandemia da Covid-19

Crédito: Marcos Escrivani

A pandemia da Covid-19 expos com mais intensidade os vários problemas sociais e atingiu seriamente muitas famílias mundo a fora e em São Carlos não foi diferente. Sendo assim, muitas pessoas que possuem comorbidades e estão em grupos de risco, sendo mais os vulneráveis ao Sars-Cov-2. O novo coronavírus é agressivo e em muitos casos, fatal.

A Oncovita, uma ONG são-carlense que zela pela saúde de 72 pessoas assistidas e que estão acometidas de câncer, diante dos problemas oriundos causados pela crise mundial da saúde, iniciou uma campanha denominada “Doe Mais Vida”, onde busca doações de cestas básicas, produtos de limpeza, roupas, sapatos, máscaras e álcool em gel que serão repassados para famílias que passam por dificuldades devido à Covid-19.

“Foi necessário fazer esta campanha pois a maioria dos nossos assistidos pertencem ao grupo de risco e estão afastados do trabalho. Há ainda famílias que precisam de ajuda e por sermos uma associação sem fins lucrativos, vivemos um período atípico. Nós sobrevivemos através de doações e donativos e neste momento, estamos sem recursos. Para que possamos manter nossos atendimentos, estamos solicitando as doações que serão revertidos para as famílias (alimentos e material de limpeza) e para o bazar solidário (roupas e sapatos). Contamos com a solidariedade de todos e desde já agradecemos o carinho e a confiança em nosso trabalho”, disse Walquíria Beijo, fundadora da Oncovita.

Em entrevista ao São Carlos Agora, ela disse que as doações são fundamentais e muitas famílias necessitam de urgente ajuda. “Peço de coração que a população de São Carlos dê uma ajuda para estas pessoas e para suas famílias neste grave momento que todos nós estamos atravessando”, afirmou.

As doações podem ser levadas na sede da Oncovita com horário agendado entre às 10h e 16h (para maior segurança de todos a entidade segue os protocolos da OMS) na rua Dona Alexandrina, 852, centro (praça em frente à Catedral), ou ainda pelos fones (16) 3374-3830 ou (16) 99731-2350 (todos tem WhatsApp). Ou ainda pelo site www.oncovita.org.br e e-mail contato@oncovita.org.br.

