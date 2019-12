Oncovita é uma aliada para proporcionar autoestima às mulheres com câncer

Crédito: Marcos Escrivani

Guerreiras? Super poderosas? Batalhadoras? Mulheres maravilhas? Enfim, não há sinônimos ou adjetivos que definam um suposto sexo frágil.

Porém, quando ocorrem delas serem acometidas de uma neoplasia maligna (câncer de mama), na maioria das vezes o mundo desaba e de porto seguro, necessitam de conforto, carinho, compreensão e amor em doses cavalares.

Entretanto, há um trabalho que até o momento ainda é anônimo para grande parte da sociedade de São Carlos. Realizado há oito anos, tem hoje um grupo de 8 mil mulheres no Facebook e outras 60 cadastradas (entre 28 e 66 anos) e busca proporcionar autoestima e fazer com que o mundo volte a ser colorido.

A Oncovita, fundada pela técnica em enfermagem Walquíria Mateus Beijo, 33 anos, trabalha para que mulheres com câncer de mama estampem, novamente, um sorriso iluminado em suas faces, através de cursos, ensaios fotográficos e gestos solidários que transformaram (e transformam) a vida dessas guerreiras são-carlenses.

O São Carlos Agora, com a ajuda de Rykoff Aidar e a gentileza de Ivan Lucas, entrevistou Walquíria nas dependências da Radio Sanca, oportunidade em que falou da criação da ONG e da luta pessoal que teve, ao contrair, aos 25 anos, um câncer de mama maligno.

O INÍCIO

Até seus 25 anos, Walquíria tinha uma vida normal. Até sentir glândulas em seus peitos e após consulta médica e diagnóstico, ter conhecimento que estava sendo acometida de um câncer de mama maligno. “Hoje estou totalmente recuperada, mas tenho acompanhamento rígido (exames semestrais)”, disse.

Mas ela lembrou de tudo, em 2011. “O meu mundo caiu”. Com apenas 25 anos, o médico me deu 50% de chances de viver. Eu estava desenganada pelos médicos. Fiquei desesperada e depressiva, mas minha vontade de viver era muito grande. Agradecia a Deus a cada manhã que eu acordava. Após três cirurgias, 33 sessões de radioterapia, 12 sessões de quimioterapia injetável e cinco anos de quimioterapia oral, posso dizer que eu venci. Hoje, vivo a vida com sabedoria. A cada minuto, sou grata a Deus”, afirmou.

ME SENTIA ESTRANHA

Os fortes medicamentos durante seis anos de tratamento simplesmente detonaram a autoestima de Walquíria. “Fiquei completamente sem pelos no corpo. Me olhava no espelho e me sentia estranha comigo mesmo, não reconhecia mais a minha imagem. Eu estava careca, inchada, abatida, ao mesmo tempo respirava fundo e agradecia cada minuto a Deus. Queria viver”, certificou.

DOR NA PELE, MAS SOLIDARIEDADE NA ALMA

Apesar de todo o desespero que a acompanha diariamente, Walquíria encontrou tempo para pensar em outras mulheres que passavam pelo mesmo problema e surgiu a Oncovita, uma ONG com o desejo de levar paz de espírito e autoestima às mulheres portadoras de câncer de mama.

“No início era só um trabalho voluntário. Criei no Facebook uma página para compartilhar mensagens de autoajuda, orações e dicas de saúde. Atualmente o grupo possui oito mil membros. O objetivo é compartilhar experiências e aproximar mulheres que passam pela mesma situação”, disse. “Uma ajuda a outra”, garantiu.

A partir daí, Walquíria percebeu que sua iniciativa ganhou força ao longo e há três anos formalizou a Oncovita. “Desde então realizamos eventos, desfiles, exposições fotográficas, tatuagens, estética, prestamos assistências, proporcionamos cursos de maquiagem para 60 mulheres cadastradas. Queremos proporcionar autoestima. Nossa missão é trabalhar na reabilitação física, emocional e estética dessas mulheres, pois quando somos procuradas, elas demonstram desespero, tristeza e até mesmo crendo que irão morrer. Por isso trabalhamos o psicológico delas compartilhamos exemplos positivos, que é uma fase”, disse.

“ME SINTO UMA MÃE”

Walquíria é solteira e não tem filhos. “Mas me considero uma mãe na Oncovita, apesar de não saber o que é ter um filho”. Entretanto, considera que sua missão na terra é levar amor e, principalmente, paz àquelas que são acometidas do tumor. “Tem que haver muito respeito, carinho e amor”, afirmou.

ANONIMATO

Em nenhum momento Walquíria pensou em fazer propaganda do seu trabalho voluntário. “Faço porque gosto e quero. Sempre fiz no anonimato. E ajudo as mulheres que me procuram”, disse.

SEM SEDE

As atividades da ONG cresceram e com elas, os gastos. A técnica em enfermagem afirmou ao SCA que a Oncovita nem possui sede e muitas vezes os investimentos para ajudar as portadoras de câncer de mama saem do próprio bolso. “É um tanto desgastante o trabalho e não é fácil. A luta é diária para levar paz de espírito para quem está acometida pela doença. Os gastos são grandes”.

Mesmo assim Walquíria garante que se sente feliz e realizada e para continuar com o trabalho está em busca de uma sede para proporcionar mais conforto e qualidade de vida para quem necessita de auxílio.

“Meu objetivo juntamente com a minha parceira de trabalho Rose Moreno, que também está à frente da Oncovita, é buscar uma sede e recursos financeiros para ajudar as mulheres que precisam de próteses mamárias e reconstruir seus seios, mas que não possuam condições para isso. Nosso intuito é encontrar parceiros que nos auxiliem com ações beneficentes que ajudem a executar os serviços com mais qualidade, agilidade, praticidade e principalmente responsabilidade, pois estamos tratando de saúde e autoestima de pacientes que estão enfrentando fragilidades por causa do tratamento agressivo contra o câncer. Os seios em uma mulher é tudo. É a essência em sua feminilidade”, avaliou.

SUPER PARCEIROS

Ao longo dos anos, Walquíria disse que a Oncovita conseguiu alguns parceiros que proporcionam autoestima às mulheres portadoras de câncer mamário.

“O Richard tatua desenhos nos seios e o Alan Almeida realiza ensaios fotográficos. O tatuador Robertinho realiza a pigmentação da aureola mamária. A esteticista Carla Antonio proporciona a micropigmentação das sobrancelhas. Tudo de forma voluntária para nossas guerreiras super poderosas”, finalizou.

