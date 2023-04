Onça-parda é capturada no Residencial Samambaia

Crédito: Colaborador SCA

Uma onça parda, ou suçuarana foi capturada com sucesso na manhã desta quarta-feira, 12, no Samambaia Residencial. O animal silvestre estava assustado e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros de São Carlos. A onça será devolvida ao seu habitat e chamou a atenção de moradores.

Voluntários do Projeto Tatus, um grupo que procura preservar a fauna e flora daquela região de São Carlos, disse que a captura do felino causa preocupação, pois segundo eles, teria um descaso das empreiteiras e de empresas que estão envolvidas com as construções naquela região e até das concessionárias de rodovias que não priorizam a criação de passagens para os animais como pontes e túneis e a arborização em locais específicos.

“Achamos muito importante falar sobre o risco que a fauna e as pessoas estão correndo. Uma vez que quando fazem loteamento aqui nos arredores não há uma preocupação com conectar os fragmentos de mata desmatados”, observou.

Vídeo: Luciano Butignon

