Com consultoria de Empresas Juniores da UFSCar, restaurantes ampliam atendimento

Crédito: EmpelTec Jr./NUSC

Na cidade de São Carlos, o proprietário de um restaurante procurou pela Empresa Jr. da Engenharia Elétrica da UFSCar, a EmpelTec Jr. "Precisamos readequar toda a planta elétrica, pois a infraestrutura tem problemas que afetam nossa rotina de trabalho e o atendimento aos clientes", informou o proprietário. Os principais problemas eram a queda frequente de disjuntores e a impossibilidade de se ligar determinados aparelhos ao mesmo tempo, o que atrasava a preparação dos alimentos e colocava a produção em risco.



De forma personalizada, a EmpelTec Jr. trabalhou para desenvolver todo o projeto elétrico. "Enfrentamos dois grandes desafios: o primeiro foi a falta da planta baixa do espaço. O segundo foi a falta de informações relativas às coifas, que são aqueles aparelhos eletrodomésticos utilizados principalmente em cozinhas, acima do fogão, para remover o ar viciado e o mau cheiro", conta Rodrigo Rojas, Vice-Presidente da Empresa Júnior da Engenharia Elétrica da UFSCar.



Para solucionar estas questões os estudantes precisaram utilizar um software específico e entrar em contato com os fabricantes das coifas, pois elas haviam sido feitas sob medida e não apresentavam quaisquer informações técnicas. Ao final da consultoria, o objetivo foi atingido: "Percebemos que a capacidade de produção no restaurante já aumentou. Além disso, estas melhorias facilitaram a regulamentação do estabelecimento", finaliza Rodrigo Rojas.



Mapeamento de processos - Outro restaurante da cidade de São Carlos procurou pela Empresa Jr. da Engenharia Química, a EQ. Jr. por dificuldades em "fechar as contas do mês no verde" - ou seja, com resultado financeiro positivo. Ao visitar o estabelecimento, os estudantes se depararam com outras questões: "Não existiam funções definidas para os colaboradores. Todo mundo fazia um pouco de tudo. Além disso, não havia controle de estoque, sendo frequente a ida ao mercado para novas compras. Também notamos que o marketing dentro do próprio restaurante apresentava problemas, pois muitos itens disponíveis não estavam no cardápio - e, consequentemente, não eram vendidos", explica Maria Vitória Reis, Diretora de Projeto na Empresa Júnior da Engenharia Química da UFSCar.



Diversas ações foram empreendidas junto ao restaurante: Mapeamento dos processos do restaurante; implementação de planilha de controle de caixa; cadastro do restaurante na plataforma IFood, dentre outras. Para Maria Vitória Reis, os resultados são visíveis: "A mudança foi imediata. É muito bom ter este feedback e saber que, até hoje, o restaurante utiliza todas as ferramentas que implementamos", afirma.



Empresas Juniores - Sem fins lucrativos, oferecem serviços e consultorias por valores até 35% abaixo do mercado. Os projetos são conduzidos por estudantes da Universidade e contam com o apoio de professores. "O objetivo é fomentar o empreendedorismo no meio universitário e colocar em prática o conhecimento adquirido em sala de aula. Toda nossa arrecadação é utilizada para apoiar os membros em cursos, eventos ligados ao empreendedorismo e para capacitação", explica Nicolás Varela, membro do Núcleo São Carlos de Empresas Juniores.



Regulamentação na UFSCar - No final de 2019 as EJs foram regulamentadas na UFSCar no âmbito da Pró-Reitoria de Extensão (ProEx).



"As Empresas Juniores representam bem o que é extensão, pois apoiam a sociedade e, ao mesmo tempo, colaboram para a formação dos estudantes. Ações de extensão são essenciais à formação dos estudantes", conclui o Prof. Dr. Roberto Ferrari Jr., Pró-Reitor de Extensão da UFSCar.



- Informações:

-> Contato da Empresa Jr. da Engenharia Química/ UFSCar: https://eqjunior.com.br/

-> Contato da Empresa Jr. da Engenharia Elétrica/ UFSCar: https://empeltecjr.com/

-> Contato do Núcleo São Carlos de Empresas Jr.: https://instagram.com/nucleosaocarlos?igshid=1v63kx50c4hn

