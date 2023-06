Olimpíada Brasileira de Robótica acontece dias 24 e 25 de junho em São Carlos

Você poderá assistir a uma emocionante competição de robôs no próximo final de semana, dias 24 e 25 de junho, das 9 às 17 horas. É quando acontecerá a 8ª etapa regional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) no salão de eventos da USP, em São Carlos.

Os atletas-robôs entrarão em campo para superar terrenos irregulares, transpor caminhos desconhecidos, desviar de escombros e subir montanhas para conseguir salvar vítimas, nesse caso, bolinhas de isopor prateadas ou pretas, que precisam ser transportadas para uma região segura nas arenas de madeira. Nesse caso, os atletas foram treinados por equipes de estudantes, compostas por dois a quatro integrantes.

Em São Carlos, competirão na etapa regional mais de 100 equipes divididas em dois níveis: o nível 1 é voltado aos alunos do 1º ao 8º ano do ensino fundamental e o nível 2, aos estudantes do 8º e 9º anos do ensino fundamental e a todos os alunos do ensino médio ou técnico. Basicamente, o que muda de um nível para outro é o grau de dificuldade a ser enfrentado pelos competidores.

Além do desafio de resgatar vítimas, as equipes enfrentam desafios surpresas: tarefas especiais que são sorteadas na hora do evento para possibilitar aos participantes fazer adaptações na programação de seus robôs e ganhar pontuações extras. Há, ainda, o nível 0, que é destinado a estudantes de 1º ao 3º ano do ensino fundamental, e possui regras e premiação diferenciadas.

Coordenada pela professora Roseli Romero, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, a etapa regional da OBR em São Carlos selecionará as equipes que seguirão para disputar a fase estadual da competição, que ocorrerá dia 19 de agosto no Centro Universitário FEI, em São Bernardo do Campo. E quem obtiver bons resultados na estadual vai competir na final nacional, que acontecerá na cidade de Salvador, na Bahia, de 2 a 12 de outubro.

Modalidade prática da Olimpíada Brasileira de Robótica (etapa regional)

Quando: sábado e domingo, 24 e 25 de junho, das 9 às 17 horas

Local: salão de eventos do campus da USP em São Carlos

Endereço: rua dos Inconfidentes, 85 – Centro

Mais informações: comunica@icmc.usp.br

Saiba mais: www.obr.org.br

Leia Também