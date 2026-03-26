Os alunos sÃ£o integralmente responsÃ¡veis por todas as etapas da OBE | (CrÃ©dito da imagem: Arquivo pessoal / Daiane de Souza Santos) -

Estão abertas as inscrições para a segunda edição da Olimpíada Brasileira de Estatística (OBE), iniciativa que busca aproximar estudantes do ensino médio e técnico da cultura de dados e do pensamento estatístico. Após reunir mais de 7,5 mil participantes em sua estreia, a competição retorna com expectativa de crescimento e maior alcance em todo o país.

As escolas interessadas têm até o dia 24 de abril para se inscrever por meio do formulário online (https://shre.ink/olimpiadadeestatistica). A participação é gratuita para alunos de escolas públicas. Já as instituições particulares pagam uma taxa a partir de R$ 49,90, que varia conforme o número de estudantes inscritos. O cadastro deve ser feito exclusivamente por um professor orientador, não sendo permitidas inscrições individuais.

A proposta da OBE vai além dos cálculos matemáticos tradicionais. A olimpíada tem como objetivo mostrar a importância da estatística como ferramenta essencial para a cidadania e o letramento de dados, com foco no raciocínio lógico, interpretação de gráficos e análise de informações contextualizadas.

A competição será realizada em duas fases. A primeira etapa, individual, acontece entre os dias 24 e 30 de maio e contará com 20 questões de múltipla escolha. Já a segunda fase será em grupo, com até três alunos, e está marcada para o período de 30 de agosto a 5 de setembro, com quatro questões dissertativas. As provas serão aplicadas nas próprias escolas dos participantes.

O resultado dos classificados para a segunda fase será divulgado entre os dias 20 e 24 de julho. Já o resultado final está previsto para o dia 7 de dezembro.

Para facilitar a logística de entrega de medalhas, certificados e demais premiações, a organização anunciou a criação de polos presenciais em universidades federais e estaduais, ampliando a presença física da olimpíada.

Segundo os organizadores, o sucesso da primeira edição demonstra o interesse crescente de estudantes e escolas pela área. “Existe um forte engajamento das escolas e dos estudantes com a educação e com a estatística, conectando o conteúdo da sala de aula com a compreensão da realidade”, afirma Kauan Yuri Garcia de Souza, um dos responsáveis pelo projeto.

A iniciativa nasceu dentro do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), a partir de estudantes dos cursos de Estatística e Ciência de Dados, com o objetivo de evidenciar como a estatística está presente no cotidiano e pode abrir diferentes caminhos profissionais. O projeto conta com a coordenação da professora Daiane de Souza Santos, que destaca a importância da proposta para a formação de cidadãos mais críticos e preparados para interpretar dados.

Além do caráter educativo, os organizadores estudam, no futuro, transformar a olimpíada em uma possível forma de ingresso ao ensino superior. Enquanto isso, a equipe segue em busca de recursos para garantir a sustentabilidade financeira do projeto e expandir ainda mais sua atuação em nível nacional.

A expectativa é que a segunda edição consolide a OBE como uma das principais iniciativas educacionais voltadas ao ensino de estatística no Brasil.

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